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Кому из белорусов могут временно запретить жить дома?

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  • 27.06.2024, 9:34
  • 3,932
Кому из белорусов могут временно запретить жить дома?

Названы неожиданные причины.

В Брагинском РОВД рассказали, когда и по какой причине могут запретить белорусам жить в собственном доме. Оказывается, такое наказание предусмотрено для нарушителей, которые затевают домашние скандалы. Согласно закону, если пострадавший обратится в милицию и факт насилия подтвердят, виновному запретят появляться дома как минимум 15 суток.

По словам сотрудников правопорядка, за подобные действия грозит штраф, арест или запрет на нахождение в собственном доме на протяжении 15 суток. При этом милиционеры могут прийти по адресу проживания и убедиться в том, что нарушителя нет дома. Если же его обнаружат, то снова отправят в отделение. В Брагинском РОВД подчеркнули, что это делается для того, чтоб избежать возможного «продолжения с кулаками». Кроме того, виновному запретят:

предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего мужа/ жены/ т ети/ дяди и т.д.;

посещать места нахождения пострадавшего, если он временно находится вне совместного места жительства или пребывания;

общаться с пострадавшим, в том числе по телефону и Интернету;

распоряжаться общей с пострадавшим от домашнего насилия собственностью.

Согласно ст. 1 Закона «Об основах деятельности профилактики правонарушений», под домашним насилием подразумеваются умышленные противоправные либо аморальные действия физического, психологического и сексуального характера в отношении близких родственников, бывших супругов, граждан, имеющих общего реб енка, либо других белорусов, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство, по отношению друг к другу, причиняющие физические или психические страдания.

Вместе с тем в Брагинском РОВД заверили, что домашних скандалистов в Беларуси становится вс е меньше, а основной причиной таких поступков является алкоголь.

«…Когда член семьи приходит домой под градусом или выпивает на глазах у домочадцев, сразу же начинается перепалка, и усмирять дебошира приходится уже милиции», — отметили в ведомстве.

Кроме того, согласно ст. 10.1 КоАП РБ, нанесение побоев, которые не повлекли за собой телесных повреждений, умышленного причинения боли, физических или психических страданий, соверш енных в отношении близкого родственника, а также нарушение защитного предписания караются штрафом до 10 БВ (400 белорусских рублей), общественными работами или административным арестом.

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