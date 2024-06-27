Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ1
- 27.06.2024, 9:39
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Видеофакт.
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась спрятаться, но не получилось.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
«Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории», - говорится в сообщении.
По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.
«Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны», - добавляют в ДШВ.