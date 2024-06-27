Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ 1 27.06.2024, 9:39

2,108

Видеофакт.

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась спрятаться, но не получилось.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории», - говорится в сообщении.

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

«Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны», - добавляют в ДШВ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com