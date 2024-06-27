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Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ

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  • 27.06.2024, 9:39
  • 2,108
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ

Видеофакт.

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась спрятаться, но не получилось.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории», - говорится в сообщении.

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

«Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны», - добавляют в ДШВ.

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