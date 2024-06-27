В Нарочанском крае продают дом с видом на озеро 27.06.2024, 10:26

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«Упакован», но без излишеств.

Главный плюс этого дома — из его окон открывается замечательный вид на водные просторы озера Мядель. Впрочем, он и сам по себе неплох — качественно построен, с хорошим ремонтом. Жить здесь, если позволяет работа, можно хоть круглый год — подведены все коммуникации, имеются русская печка и чугунный камин, в планировке нашлось место для современного санузла, пишет realt.by.

Этот дом стоит в деревне Слуки. Место высокое, поэтому озеро Мядель, до берега которого всего полтора километра, отлично просматривается из окон второго этажа. До Минска 142 километра и вы обязательно будете проезжать через город Мядель и вдоль берега Нарочи.

Дом был построен относительно недавно — в 2017 году. Конструкция стен сложносочиненная: остов из деревянного бруса утеплен, оштукатурен и окрашен. Фасад стилизован под фахверк с помощью деревянных элементов и ставень на ПВХ окнах.

Общая площадь дома — почти 120 м2. На первом этаже расположены гостиная с зоной кухни, две спальни и совмещенный санузел.

На втором еще две спальни и большой холл с выходом на балкон, с которого, собственно, и открывается вид на озеро.

В доме хороший ремонт. В первую очередь обращают на себя внимание потолочные балки, отшлифованные полы из массива и рабочая русская печь. Стены отделаны блок-хаусом и частично обоями. Комнаты второго этажа отделаны вагонкой. В одной из комнат стоит камин.

В доме созданы комфортные условия проживания — подведена вода из скважины, сделана канализация. Нагрев воды — в электробойлере. В санузле пол с подогревом.

Отапливать дом можно электроконвекторами, печкой и чугунным камином.

Участок приличных размеров — 33 сотки. На нем имеется сарай, сделан фундамент под баню и барбекю, по периметру установлен забор.

Объект, безусловно, интересный и в плане локации, и внешнего вида, и обеспеченности современными удобствами. Однако и и просят за него не так уж и мало — 39 900 долларов.

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