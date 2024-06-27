Форвард Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024 27.06.2024, 10:29

Жорж Микаутадзе

Фото: Getty Images

Футболист забил во всех трех матчах по мячу.

Завершилась групповая стадия Евро-2024.

Больше всего голов в трех матчах группового этапа забил нападающий сборной Грузии и «Меца» Жорж Микаутадзе – 3, сообщает «Трибуна».

23-летний футболист забил во всех трех матчах по мячу: 1:3 с Турцией, 1:1 с Чехией и 2:0 с Португалией.

2 из 3 голов игрок оформил с пенальти.

По два забитых мяча на счету Коди Гакпо (Нидерланды), Резвана Марина (Румыния), Джамала Мусиалы, Никласа Фюлькруга (оба – Германия) и Ивана Шранца (Словакия).

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