Революция в ВСУ: кого призовут на службу в уникальные войска 1 27.06.2024, 10:43

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Бойцы с такими умениями — на вес золота.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня подписал указ о создании нового рода войск — Сил беспилотных систем ВСУ. Этот шаг направлен на повышение обороноспособности страны в условиях современных угроз. Указ обнародован на сайте главы государства.

«Учитывая опыт длительной широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению, согласно предложению Кабмина, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенное Кабмином предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил», — говорится в указе.

Стоит отметить, что о создании отдельного рода войск — Сил беспилотных систем в ВСУ — власти говорят с начала 2024 года. В феврале президент поставил задачу перед правительством изучить вопрос и вынести соответствующие предложения на рассмотрение СНБО.

Сможет ли подобное решение усилить боеспособность подразделений, специализирующихся на дронах, разбирался «Фокус».

Среди задач, обозначенных президентом, были:

должность операторов БПЛА и другие вспомогательные должности будут обозначены как специальные штатные;

будут сформированы специальные подразделения для БПЛА;

для операторов дронов будет разработана и введена программа эффективной тренировки;

Украина будет двигаться к постоянному масштабированию производств и привлечению лучших идей.

Тогда же президент Украины сообщил, что полковник Вадим Сухаревский возглавит новый род войск. Однако приказ о его назначении министр обороны Рустем Умеров подписал только 10 июня.

Силы беспилотных систем появились давно

Указ президента о создании Сил беспилотных систем — формальность, говорит «Фокусу» военный, основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов. Сегодня дроны используют повсеместно, в некоторых воинских частях они есть едва ли не у каждого бойца, а потому решение об отдельной структуре в составе ВСУ скорее носит декларативный характер.

«Силы беспилотных систем появились давно. Дроны нужны были на войне, а потому частные компании, волонтеры, военные — все этим занимались. В каждой бригаде появились беспилотные роты, затем полки, которые занимаются применением ударных дронов — от малых до больших типа «Шахед». Поэтому сама идея создания отдельного командования ВСУ, которое занимается дронами, появилась давно, и решение хоть и правильное, но запоздалое. С того момента, как его впервые озвучили, в феврале 2024 года, прошло четыре месяца. И только сейчас подготовлены все документы для работы. Задержка не должна быть такой длительной во время войны», — отмечает Касьянов

Набрать бойцов, которые специализируются на дронах — задание со звездочкой. Трудности связаны с тем, что ТЦК и СП, в погоне за выполенением планов, мобилизуют людей, вне зависимости от их умений и профильного образования. Тех, кто могут налаживать дроны, отправляют служить водителями, артиллеристами, снайперами.

«Многие подразделения, которые работают с дронами, буквально «выцарапывают» у ТЦК людей, которые нужны. Те, кто умеют работать руками — на вес золота, за ними буквально ведется охота», — добавляет Касьянов.

Основным обучением операторов дронов занимаются волонтеры, а также частные школы. По словам Касьянова, подготовка ведется также в государственных учебных центрах, однако их количества недостаточно.

«Все дроны очень разные. В качестве простой аналогии, велосипед и автомобиль — транспортные средства, но на первом можно научиться ездить за вечер, а на втором — за несколько месяцев. Кроме того, человек, который ездит на велосипеде не обязательно сможет ездить на машине. То же самое с дронами. Можно научиться управлять коптерами, но это не значит, что получится управлять БПЛА. Поэтому подготовка бойцов разная, и она может занимать от двух недель до 3 месяцев. И подразделения, для которых готовят операторов, тоже разные», — продолжает эксперт.

Главного по дронам по-прежнему нет

Касьянов отмечает, что часто заявления, озвученные руководством страны, не совпадает с тем, что происходит в реальности. Например, в начале 2024 года заместительница министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр отмечала, что за первые два месяца Украина изготовила 200 000 FPV-дронов. А до конца года производственные возможности отечественных предприятий позволят произвести 2 млн беспилотников различных типов, включая FPV.

«Президент говорил об 1 млн дронов — наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше», — говорила Гвоздяр.

Однако по-прежнему в армии немало случаев, когда подразделения сами находять спонсоров, чтобы купить детали и собрать дроны. Что говорит о том, что мощности производства не такие высокие, как хотелось бы.

«Это скверная ситуация, потому что бойцы должны воевать и использовать готовые дроны, а промышленность должна изготавливать их в нужном объеме. Но мы прекрасно знаем, насколько декларации далеки от действительности. Главного по дронам по-прежнему нет. Да, создали командование в рамках ВСУ. Но оно не касается производства, не управляет дронами и их примененем в ГУР, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе. У нас много ведомств, которые занимаются дронами, и на них это новое командование никак не влияет», — резюмирует Касьянов.

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