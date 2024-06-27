Белорусская пенсионерка рассказала, как ее зовут на завод

Белорусская пенсионерка рассказала, как ее зовут на завод2
- 27.06.2024, 10:46
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В Беларуси критически не хватает рабочих рук.
Хромой, слепой и глухой — все на работу! С таким оригинальным предложением решения кадрового голода выступили в Министерстве труда, пишет белорусская пенсионерка в редакцию сайта Charter97.org:
— Помнится мне, как еще лет десять назад люди хотели поработать год-два, чтобы как-то немного накопить денег перед старостью, но им и близко не давали. Так было и со мной. Мол, старуха (в 55 лет), иди, не путайся под ногами, не мешай молодым работать! Тогда мне, инженеру по маркетингу, предложили занять свободное место уборщицы в школе. Да еще придумали какие-то уловки, что если ты работаешь, то пенсию тебе выплачивать полностью не будут.
А сегодня меня в 62 года снова рады видеть на заводе! Мол, без вашего опыта не обойтись. Ага, ведь за такие гроши, которые там платят, без пенсии явно не выжить. Поэтому уже и я понадобилась.
Вот только пожив столько лет без «субботников», абсурдных сборов на «красный крест», профсоюз, маршей на День труда и на День Победы, больше лезть в это болото не хочу.
Пенсионеры — это не та категория населения, которой можно заделывать дыры! Мы уже свое отработали, дайте нам спокойно отдохнуть.
А проблемы с кадрами решатся мгновенно. Уйдет эта власть — люди вернутся домой.