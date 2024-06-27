Хижина, которую построил Путин Сергей Романов, planeta.press

27.06.2024, 10:50

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Дагестан взрывает Россию.

Из всего мириада российских гештальтов самый незакрытый – национальный. Ладно, удержали Чечню данью для клана Кадырова, а с Дагестаном что делать? Республикой, в которой русские – пусть и агрессивное, но, все-таки, абсолютное меньшинство. В которой структура под названием «Русская православная церковь» (оксюморон на оксюмороне) отправляет на убой свою паству с призывами убивать украинцев, обещая «Царство небесное» и покой душе за «ратный подвиг».

А что же мусульмане? Бунт в Дагестане хотели выдать за очередные «аппаратные» разборки и поиск «преемника» Кадырова на чеченском престоле. Но каспийский регион – не эпицентр такой «игры».

Можно попытаться притянуть сюда украинский след, как же. Но над озвученной версией о «внутренних врагах на службе у киевского режима» смеется даже новоявленный «сенатор» от оккупированной части Запорожской области, он же бывший главный космонавт России Дмитрий Рогозин.

Это ИГИЛ, примкнуть к которым – тоже путь по карьерной лестнице для мусульманской молодежи в национальных республиках. Потому что в метрополии «Россия для русских».

Как вам печальное звание «пороховой бочки» Европы, перехваченное у Балкан. Да и с азиатской частью РФ тоже есть вопросы. Годовщина пригожинского путча, нет более символичного способа макнуть Путина в его слабости и комплексы. Не зря тот год назад одевался в траурное, чтобы, не называя имен, обвинить своего бывшего повара Пригожина в «предательстве».

«Марш справедливости» – это приговор многолетней путинской «стабильности». Это растерянные силовики, простые россияне, благословляющие «вагнеровцев» на поход «на Москву».

Путина в июне прошлого года поддержали главы регионов. Но они заняли свое место поближе к вершине коррупционно-клановой пищевой цепочки, если что — голова с плеч.

В году нынешнем фон тот же. Теракты, война на чужой земле, непростые межнациональные и межконфессиональные отношения. Из российского захолустья путь наверх только на «СВО» или наемником хоть куда. Страна, где право силы, а не сила права, обречена именно на такой финал.

Именно так. Версия об «украинском следе» уже работает на уровне притчи о мальчике и волках. ИГИЛ становится фактором внутрироссийской политики, что не играет на руку правящему режиму, который установил в стране закон джунглей и рискует сам оказаться на съедении.

Вспыхнул Дагестан, жители которого стремятся не мобилизироваться в ряды российской армии (а разговоров то было!), а присоединиться к «братьям-мусульманам», которые ведут войну, например, против «мирового сионизма».

Примечательно, что российская власть сама выпестовала антисемитизм в Дагестане. Вспомните то самое трагикомическое «найди еврея в турбине» во время погромов в аэропорту Махачкалы.

И вот оно: на головы россиян летят ракеты украинского и западного производства, Россию подрывают исламисты, против которых тоже была развернута кампания после теракта в «Крокусе». Простой россиянин продолжает верить своей власти и идти на войну охотиться на «нацистов» в Украине, хотя доморощенных – «пруд пруди». Силовики гибнут и уже не могут защитить режим Путина. А сам диктатор нашпиговал Россию динамитом ксенофобии и зажег фитиль украинской войны, пока глубинный народ тщетно надеется укрыться в хлипкой «многонациональной» хижине российского государства.

Сергей Романов, planeta.press

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