На территории Минской области в обороте появилась новая валюта 4 27.06.2024, 10:52

3,426

Вместо рублей стали расплачиваться «дублями» и «цублями».

На территории Минской области в последнее время увеличивается количество фальшивых денег, имитирующих белорусские рубли, пишет narachanka.by.

С начала 2024 года зарегистрировано уже 34 попытки сбыта такой продукции. Причем купюры бывают самого разного номинала — 5, 10, 50, 100, 200 и 500. Однако на них вместо «рублёў» написано «дублёў» или «цублёў». На территории Мядельского района, например, зафиксировали два факта сбыта подделок — 5 и 200 дублей.

Преимущественно фальшивки обнаруживают при инкассации с различных объектов торговли.

В мядельской милиции сетуют, что «кассовые работники в ряде случаев халатно относятся к исполнению своих должностных обязанностей в части проверки банкнот на подлинность и платежность, проявляют невнимательность при осуществлении наличных расчетов с гражданами, допуская к приему банкнотоподобные белорусские рубли».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com