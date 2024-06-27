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На территории Минской области в обороте появилась новая валюта

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  • 27.06.2024, 10:52
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На территории Минской области в обороте появилась новая валюта

Вместо рублей стали расплачиваться «дублями» и «цублями».

На территории Минской области в последнее время увеличивается количество фальшивых денег, имитирующих белорусские рубли, пишет narachanka.by.

С начала 2024 года зарегистрировано уже 34 попытки сбыта такой продукции. Причем купюры бывают самого разного номинала — 5, 10, 50, 100, 200 и 500. Однако на них вместо «рублёў» написано «дублёў» или «цублёў». На территории Мядельского района, например, зафиксировали два факта сбыта подделок — 5 и 200 дублей.

Преимущественно фальшивки обнаруживают при инкассации с различных объектов торговли.

В мядельской милиции сетуют, что «кассовые работники в ряде случаев халатно относятся к исполнению своих должностных обязанностей в части проверки банкнот на подлинность и платежность, проявляют невнимательность при осуществлении наличных расчетов с гражданами, допуская к приему банкнотоподобные белорусские рубли».

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