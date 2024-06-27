Motorola выпустила «раскладушки» Razr 50 и Razr 50 Ultra 1 27.06.2024, 11:04

1,290

Новинки получили безрамочные внешние экраны, а также ИИ-фишки.

Компания Motorola представила два раскладных смартфона Razr 50 и Razr 50 Ultra. Устройства отличаются начинкой и, соответственно, мощностью.

Флагманский девайс Razr 50 Ultra получил процессор Snapdragon 8s Gen 3. Его оснастили pOLED-экраном диагональю 6,9 дюйма с разрешением FHD+. У внутренней панели частота обновления — от 1 до 165 Гц, а пиковая яркость достигает 3000 нит. Размер внешнего pOLED-дисплея с разрешением 1080p и поддержкой HDR10+ составляет 4 дюйма. Частота обновления аналогична показателю большой панели.

В девайсе есть фронтальная камера на 32 Мп с объективом f/2.4, а также двойной блок камер — основная на 50 Мп и f/1,7, а также телеобъектив на 50 Мп и f/2.0. У смартфона батарея на 4000 мАч, поддерживающая быструю зарядку 45 Вт и беспроводную 15 Вт. Девайс получил защиту от воды по стандарту IPX8, его можно погружать на глубину до 1,5 метра на 10 секунд. Пользователям также обещают различные ИИ-фишки, которые в том числе улучшат качество снимков. На выбор доступны три цвета корпуса: Dill (зеленый), Navy Blazer (темно-синий) и Peach Fuzz (персиковый).

Motorola Razr 50 получил более скромный процессор Dimensity 7300X. Внешний экран — 3,6-дюймовая pOLED-панель, которая увеличилась более чем на 2 дюйма по сравнению с прошлой версией. Внутренний дисплей оказался таким же, как у старшей модели. Покупателей ждет селфи-камера на 32 Мп, основная на 50 Мп, а также вспомогательный сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с f/2.2 и углом обзора 120 градусов. Батарея чуть больше, чем у Razr 50 Ultra — 4200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 30 Вт и беспроводная 15 Вт. Оба смартфона работают на Android 14 с фирменной оболочкой Motorola. Razr 50 можно приобрести в цветах Steel Wool (темно-серый), Pumice Stone (бледно-бежевый) и Arabesque (оранжевый) с панелями из экокожи.

Характеристики Motorola Razr 50 Ultra

• Экран: внутренний — 6,9 дюйма, pOLED, FHD+, 165 Гц, до 3000 нит; внешний — 4; дюйма, pOLED, FHD, 165 Гц

• Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

• Память: 12+256 ГБ или 12+512 ГБ;

• Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт;

• Камеры: основная 50 Мп, телеобъектив 50 Мп, фронтальная 32 Мп;

• Габариты: 171,4 × 73,99 × 7,09 мм, вес 189 г;

• ОС: Android 14 с оболочкой Moto My UX.

Характеристики Motorola Razr 50

• Экран: внутренний — 6,9 дюйма, pOLED, FHD+, 165 Гц, до 3000 нит; внешний — 3,6 дюйма, pOLED, FHD, 165 Гц;

• Процессор: Dimensity 7300X

• Память: 8+256 ГБ и 12+512 ГБ;

• Батарея: 4200 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт;

• Камеры: основная 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп, фронтальная 32 Мп;

• Габариты: Габариты: 171,3 × 73,99 × 7,25 мм, вес 188,4 г;

• ОС: Android 14 с оболочкой Moto My UX.

Пока что приобрести оба смартфона можно только в Китае. Поскольку компания опубликовала изображения моделей и в других странах, ожидается, что позднее состоится и глобальный релиз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com