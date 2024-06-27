Путин занервничал после потери последнего ракетного корабля в Крыму 1 27.06.2024, 11:05

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И потребовал «защитить» флот от ударов дальнобойных ракет.

Российский военно-морской флот нужно как можно скорее обезопасить от ударов дальнобойных ракет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — сказал Пути на совещании по вопросам кораблестроения (цитата по ТАСС).

По его словам, для повышения боевой устойчивости сил флота нужно «уделять особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов».

Также Путин потребовал от Минобороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота (ВМФ), которая должна учитывать боевое применение кораблей. «Это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, конструкторскими бюро и нашей наукой», — отметил Путин.

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю тремя ракетами ATACMS и, по данным украинского Генштаба, уничтожили российский малый ракетный корабль Черноморского флота «Циклон». Судно проекта 22800 «Каракут» было последним российским носителем ракет «Калибр» в Крыму.

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