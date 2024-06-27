СМИ: БПЛА атаковали крупнейший завод по производсту авиатоплива в России 27.06.2024, 11:13

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Повреждены трубопровод, крыша и здание.

На территории России в ночь на 27 июня было неспокойно и все из-за атаки неизвестных беспилотников. Об этом пишет российское медиа Astra.

В Министерстве обороны Российской Федерации отчитались, что за ночь якобы удалось пресечь «атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа» по ряду объектов.

«Уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — говорится в сообщении.

После этого в Telegram-канале Astra опубликовали кадры, на которых можно заметить непосредственный момент атаки дронов в Тверской области. Местные жители начали утверждать, что воздушный объект упал на завод, который производит авиационное топливо, однако местные власти эту информацию никак не комментировали.

Позже источники российского медиа сообщили, что от четырех беспилотников в Тверской области пострадал Редкинский опытный завод. Именно там могли производить авиационное топливо.

«Атака произошла в ночь на 27 июня. На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали», — говорится в сообщении.

Это предприятие, как известно, является одним из крупнейших химических производств авиационного топлива в России. Там выпускали больше 40 наименований продукции различного назначения.

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