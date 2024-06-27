В Минске дворник проявил трудовой энтузиазм, но жители дома это не оценили

В Минске дворник проявил трудовой энтузиазм, но жители дома это не оценили1
- 27.06.2024, 11:08
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Что пошло не так?
В Минске сотрудник ЖКХ в одном из дворов на улице Гедройца начал греметь мусорными контейнерами в четыре часа утра. Жильцы дома пожаловались на него в администрацию района. Там заявили, что рабочий день у него начинается с семи утра и он просто «проявил инициативу», пишет «Минск-Новости».
На днях в администрацию Московского района обратилась минчанка, проживающая в доме на улице Гедройца. Она пожаловалась на работу дворника, который уже с четырех часов утра гремит мусорными контейнерами.
— Светает рано, и таким образом работник проявил инициативу, по собственному желанию вышел трудиться пораньше, чтобы выполнить свой объем работ. Но не осознавая, что определенный шум, который доносится до жильцов, создает серьезные неудобства, — сказала глава администрации Московского района Татьяна Колядко.
Как она пояснила, в соответствии с контрактом у дворника режим труда установлен с 7.00.
Колядко отметила, что в администрации района еще раз дополнительно акцентировали внимание товарищества собственников, где работает сотрудник, на необходимость соблюдения графиков работы.