закрыть
27 июня 2024, четверг, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске дворник проявил трудовой энтузиазм, но жители дома это не оценили

1
  • 27.06.2024, 11:08
  • 2,334
В Минске дворник проявил трудовой энтузиазм, но жители дома это не оценили

Что пошло не так?

В Минске сотрудник ЖКХ в одном из дворов на улице Гедройца начал греметь мусорными контейнерами в четыре часа утра. Жильцы дома пожаловались на него в администрацию района. Там заявили, что рабочий день у него начинается с семи утра и он просто «проявил инициативу», пишет «Минск-Новости».

На днях в администрацию Московского района обратилась минчанка, проживающая в доме на улице Гедройца. Она пожаловалась на работу дворника, который уже с четырех часов утра гремит мусорными контейнерами.

— Светает рано, и таким образом работник проявил инициативу, по собственному желанию вышел трудиться пораньше, чтобы выполнить свой объем работ. Но не осознавая, что определенный шум, который доносится до жильцов, создает серьезные неудобства, — сказала глава администрации Московского района Татьяна Колядко.

Как она пояснила, в соответствии с контрактом у дворника режим труда установлен с 7.00.

Колядко отметила, что в администрации района еще раз дополнительно акцентировали внимание товарищества собственников, где работает сотрудник, на необходимость соблюдения графиков работы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич
Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип