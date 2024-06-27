Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип

27.06.2024, 11:15

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Владимир Халип

Война просачивается вглубь России.

Настойчиво и неотвратимо. Как вода минувшей весной сквозь орскую дамбу. Тогда еще властям казалось все вокруг монументальным и непоколебимым. Живи и радуйся, как советовало своим гражданам высокое начальство. В процветающей стране какие могут быть проблемы? Но злые весенние воды нашли слабые места в обворованном начисто гидрологическом объекте. Рвануло. Хлынуло. И вот уже половодье до самого горизонта. Городские кварталы, улицы, площади стремительно уходили под воду. Обычное разгильдяйство. Заурядный потоп. И на все отчаянные жалобы утопающих все тот же суровый ответ – стихия!

А тут еще эта война. Рассчитывали на три дня. Максимум – на неделю. Телевизионщики, почуяв неладное, мгновенно кинулись на помощь властям. Сюжет о стабильной жизни в воинственной стране получился вполне. Девчушка, слизывая мороженое, идет по шумному июньскому Арбату. И тут ей навстречу эти, с камерой и микрофоном. И все тот же вопрос – о войне. Девушка оглядывается на разомлевшую от полуденной жары толпу, смеется: какая война?..

И как старательно потом поддерживали власти и их сторонники эту иллюзию беззаботной и беспечной жизни. Да, жили туговато. Но вот пришел крутой чувак из конкретного ведомства и все устроил. На себя замкнул все связи и контакты Как принято у них. И получилось то, чего никто даже не предвидел. Движуха началась. Сколько народу рвануло сразу из пешек в дамки. Ко многим вдруг удача привалила. Война?.. Не надо загибать! Спецоперация и точка. Империя всегда где-нибудь воюет. Скоро все это закончится – месяц, не больше. Ребята знают свое дело. Чей Крым, говорите?..

Но стремительно шло время. Вожделенная победа так и не проклюнулась. Зато на телеэкранах, разумеется, не главных, стали возникать помятые рожи каких-то хмырей. Это возвращались к мирной жизни завербованные когда-то путинским поваром зэки, сполна отмотавшие в окопах установленный контрактом срок. Обученные заново стрелять и убивать. Кто-то из них поспешил свести счеты с былыми подельниками, а кто-то просто вспомнил давние навыки и повадки.

Поскольку прежний срок война списала, некоторые уверенно все начали с чистого листа. Жесткие наступали времена. И никто не хотел думать, куда может завести страну этот своеобычный контингент. А тот, единственный и незаменимый, вообще ошарашил обывателя. Оказывается, по его высочайшему повелению вся эта затрапезная братия станет новой элитой империи. Позвольте, а со старой-то что делать?.. Почти забытый привкус «рязанского сахара», неотступный и навязчивый, не позволял ощутить в полной мере вкус жизни, которая казалась поначалу вроде бы новой и даже долгожданной. Но это были еще только робкие признаки неизбежных перемен.

Вдруг случился «Крокус». Не ждали, не гадали. Роскошный торговый центр. В столице чего-то «встающего с колен». Под самым носом у полиции. Через дорогу от спецназа. И никто из бесчисленных стражей порядка и спокойствия не помешал бандитам оставить машину на парковке, войти в этот центр массового счастья и открыть огонь на поражение.

Это было в марте. А в минувшее воскресенье полыхнуло в Дагестане. Махачкала. Дербент. Окрестности. На улицах стоят зеваки. Горят строения, машины. Убитые лежат на мостовой. Боевики. Полицейские. В фонограммах кустарных репортажей очевидцев – грохот жесткой боевой схватки. Сожжена синагога. Старому батюшке перерезали горло. Там, где сошлись мечеть, синагога и церковь, воздвигли когда-то скромный памятник – за чайным столиком пастыри трех конфессий ведут смиренную беседу. Говорят, что прототипом батюшки был тот, которого убили.

Как это бывает в трудные минуты, многие обратили взоры к телевизору – вот сейчас появится вождь и вернет стране надежду. Но появился все тот же Песков. Он промямлил что-то протокольное. Не объяснять же телезрителям, что шеф вернулся из долгого полета на Восток. И сейчас, возможно, после встречи с Ыном он вырабатывает новую стратегию.

Сближение и единение в недалекой перспективе двух одиозных режимов было и остается неизбежным. Не похоже, что путинская Россия сможет выбраться из этой войны.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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