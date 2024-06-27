«Черешня «обалденная», ежевика «как камушки», а разбежка цен от 3 до 7 раз» 27.06.2024, 11:25

Что и почем продают на Комаровке прямо сейчас.

Дни стали короче, ночи стали длиннее — лето начинает потихонечку клониться к закату, но на столичной Комаровке, наоборот, полный расцвет плодово-ягодной торговли. В будние дни к прилавкам практически не протолкнуться, в выходные до ягод дотянутся самые стойкие, пишет Blizko.by.

В Беларуси три столицы (Минск, Бобруйск и Плещеницы), а на Комаровке три королевы: клубника, черешня, малина. Остальные ягоды пока что ходят в принцессах. К осени все может поменяться, но пока что так.

Клубники — переизбыток изобилия, уже давно не надо бросаться на первую попавшуюся, и придирчивые покупатели высматривают такую, чтобы без белых бочков, размером с абрикос и по цене чтоб не кусалось. В общем, выберите любой один параметр, потому что совпадения всех трех «хотелок» вряд ли добьешься: раскупят раньше. Порой продавцы хитрят и в переднюю часть прилавка насыпают крупную красную клубнику, а совочком набирают покупателю с задней части, где полно маленькой и белобокой. Будьте бдительны.

Клубника продается от 9,90 до 15,90 за кило, средняя цена около 11−12 рублей.

Сразу обратим внимание читателей-покупателей на мастерство торговцев рисовать ценники. Девятки выглядят как нули или даже почти как двойки, поэтому 15,90 легко принять за 15,00, а 19,90 — за 10,00.

Аккуратно выложенные пирамидки черешни привлекают своими блестящими боками. Глубже копнешь — лучше найдешь. Например, багрово-бордовые ягоды из Узбекистана стоят от 9,90 до 17,90, а точно такие же из Молдовы — 11,90. Плюс желто-розовая за 15,90.

А вот с вишней на рынке пока напряженка. Мы нашли ее на двух лотках. Молдавская, сорта «шпанка», по 12 рублей. Продавец говорит, что наша, белорусская, уже была в этом месяце и закончилась, а прогнозировать ее поставки сложно. Молдавская же цветом, формой и вкусом напоминает черешню — нет в ней той ядрености и терпкости, свойственной вишням из городов нашей страны.

Но, пожалуй, наибольшие очереди выстраиваются на Комаровке за малиной. Ягоды лежат красивыми рядочками в картонных коробочках или в деревянных лоточках, и горожане требуют больше и красивее. Однако красота этой ягоды скоротечна, и дома вместо красивых твердых ягодок вы рискуете на дне коробки обнаружить малиновое месиво. Продается малина по 11,50−13 рублей за кило или по 10 рублей за лоточек поменьше.

Скорость передвижения в потоке между прилавками даже у того, кто ничего покупать и смотреть не собирается, очень низкая из-за обилия тех, кто собирается и то, и другое. Есть даже время прочесть и сфотографировать ставший ироничным плакат времен коронавируса о том, что надо держать дистанцию в один метр.

Пожалуй, на четвертое место по популярности мы бы выдвинули голубику. Не путаем с черникой: черника внутри красная, а голубика внутри белая, — именно поэтому их и назвали черникой и голубикой соответственно. Так вот, беларусская голубика размером с драже арахиса в шоколаде из глубинки Брестской области продается по 18−20 рублей за килограмм.

А вот ягода, внешне похожая, но на вкус иная, — жимолость, — распродается не так ударно. Всего одно предложение на рынке — и по целых 25 рублей, да не за кило, а за лоточек примерно на пол-литра или чуть больше.

Похожей мелкой розницей продается и земляника: пластиковый стаканчик на пол-литра, но заполненный не доверху, отдадут за 15 рублей.

Также из мелких ягод не очень высокого спроса на прилавках лежит ежевика. Стоит в среднем по 13−15 рублей за килограмм, но есть сорта и за 25. На вопрос покупателя, не помнутся ли ягоды, продавец отвечает, что «они как камушки».

В заявление про ежевику нелегко поверить, но вот какая ягода точно не помнется и доживет до дома, даже если вы живете за МКАДом, — так это крыжовник. Наш, отечественный, зеленый и рыжий, по 13−15 рублей за кило за средний размер и по 20 за крупный (по диаметру может поспорить с черешней).

Самая дешевая садовая ягода на рынке — это смородина: черная продается по 6,90, а красная и вовсе по 5 рублей.

Переходим к плодам покрупнее. Большая разбежка цен — на абрикосы, персики и нектарины. Так, абрикосы продают от 5,90 до 18 рублей за килограмм — желтые, оранжевые и красные.

Персики можно взять как по 9,90, так и по 25 рублей.

Нектарины стоят столько же, сколько и абрикосы: от 5,90 до 19,90 рубля.

Белорусские продавцы проводят в уме непостижимую даже для Мичурина селекцию и объявляют нектарины результатом скрещивания разных сортов фруктов. Среди номинаций мы встретили следующие: «персик + манго», «персик + маракуйя», «груша + манго» и, наконец, вообще «персик + инжир». Напоминаем читателям: нектарин существует сам по себе, его никто не выводил никаким скрещиванием видов. Не поддавайтесь на провокации.

Впрочем, нашли мы разбежку цен даже и побольше, чем у нектаринов. Это гранаты: были и по 3,50 рубля, и по 25 рублей. Но те, что по «три-пятьдесят», можно купить только из жалости, чтобы больше не мучались на прилавке.

И завершим обзор такими цифрами. Беларусские яблоки стоят от 4 рублей, а заморские киви — до 40 рублей за кило.

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