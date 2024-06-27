Forbes: Двухколесная тактика закончилась для оккупантов катастрофой 27.06.2024, 11:29

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Эксперты рассказали о больших потерях РФ.

Минобороны РФ готово создать мотоциклетные взводы, чтобы оккупанты доставляли на передовую грузы и эвакуировали раненых. Однако при этом МО РФ выделяет для этих целей только старые модели мотоциклов, Как результат еще больше оккупантов гибнет после встречи с ВСУ.

Военный аналитики Эндрю Перпетуа уже подтвердил уничтожение пяти таких «боевых» мотоциклов с помощью дронов ВСУ в феврале 2024 года, одного - в марте, 13 - в апреле, 56 - в мае и 9 - в начале июня, пишет Forbes.

Даже несмотря на такие большие потери среди мотоциклистов, МО РФ продолжает усиливать концепцию создания штурмовых мотоциклистов. Z-военкор Сладков подтвердил создание мотоциклетного взвода в районе Красногоровки. Новые бригады будут принимать активное участие в доставке грузов на передовую и заниматься эвакуацией раненых.

Однако не исключено, что командиры ВС РФ будут бросать их в атаки из-за нехватки бронетехники. Во время одной из недавних атак армии РФ на Юге Украины оккупанты в первой волне ехали на танках и БТР, а уже во второй волне была пехота и байки. Как итог большие потери и в первой, и во второй волне атакующих.

Практически все украинские бригады сталкивались с мотоциклетными взводами оккупантов. Против них обычно применялись ударные дроны.

Two Russians on a motorcycle come under fire after they attempt to storm the position of the K-2 Battalion



The K-2 Battalion decides to drop an anti-tank mine on the MT-LB that the two Russians are using for cover



Location: East of the village of Verkhniokamianske (Donetsk… pic.twitter.com/AR9P32ju7o — OSINTNic (@OSINTNic) June 8, 2024

Изначально некоторые военные эксперты говорили о том, что взводы на велосипедах могут иметь под собой почву: якобы враг будет более быстрым и незаметным с воздуха. Однако спустя время практика показала, что оккупанты бессильны против артиллерии и дронов ВСУ.

Эксперты заявляют, что если у врага закончится не только бронетехника, но и даже велосипеды с байками, то в бой придется идти пешим строем.

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