На Витебщине четыре вагона с грузом бесконтрольно поехали по рельсам 1 27.06.2024, 11:34

И попали в аварию.

Генпрокуратура заявляет о многочисленных нарушениях законодательства на транспорте, в том числе на железной дороге. Особенно неблагоприятная обстановка, по словам прокуроров, сложилась в Витебской области.

«В частности, из-за ненадлежащего закрепления работниками предприятия на пути необщего пользования группы из четырех вагонов с грузом произошло их непроизвольное движение, в результате которого вагоны наехали на тупиковую призму, а подвижной состав был поврежден», — приводит пример пресс-служба прокуратуры.

Также говорится об обнаруженных многочисленных фактах ненадлежащего контроля за техническим состоянием транспорта и физическим состоянием водителей перед выездом.

«Нарушался порядок допуска к участию в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных машин. С недостатками проводились инструктажи, учитывались и анализировались причины ДТП и допущенных водителями нарушений», — перечисляет факты прокуратура.

В прошлом году в Беларуси по вине профессиональных водителей различных субъектов хозяйствования при описанных обстоятельствах произошло девять аварий, а, например, в 2022 году — четыре.

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