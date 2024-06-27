На Витебщине четыре вагона с грузом бесконтрольно поехали по рельсам

На Витебщине четыре вагона с грузом бесконтрольно поехали по рельсам1
- 27.06.2024, 11:34
И попали в аварию.
Генпрокуратура заявляет о многочисленных нарушениях законодательства на транспорте, в том числе на железной дороге. Особенно неблагоприятная обстановка, по словам прокуроров, сложилась в Витебской области.
«В частности, из-за ненадлежащего закрепления работниками предприятия на пути необщего пользования группы из четырех вагонов с грузом произошло их непроизвольное движение, в результате которого вагоны наехали на тупиковую призму, а подвижной состав был поврежден», — приводит пример пресс-служба прокуратуры.
Также говорится об обнаруженных многочисленных фактах ненадлежащего контроля за техническим состоянием транспорта и физическим состоянием водителей перед выездом.
«Нарушался порядок допуска к участию в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных машин. С недостатками проводились инструктажи, учитывались и анализировались причины ДТП и допущенных водителями нарушений», — перечисляет факты прокуратура.
В прошлом году в Беларуси по вине профессиональных водителей различных субъектов хозяйствования при описанных обстоятельствах произошло девять аварий, а, например, в 2022 году — четыре.