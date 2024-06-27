В Украине могут мобилизовать три категории студентов 3 27.06.2024, 11:53

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Уже с 1 июля.

Студентов-заочников и тех, кто получает очередное высшее образование, могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

Некоторых соискателей образования могут призвать на военную службу уже с 1 июля. Об этом говорится в новой редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как отмечается, призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

То есть в ряды ВСУ могут мобилизовать студентов:

которые учатся заочно;

кто получает второе (бакалавриат) или третье (магистратура) высшее образование;

кто получает образование по уровню, ниже уже полученного.

Впрочем, студентов высших учебных заведений и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут мобилизовать.

24 июня в Министерстве образования и науки Украины заявили об отмене возможности поступления на дневную форму аспирантуры по контракту. В то же время количество бюджетных мест увеличили вдвое. Изменения объяснили чрезмерным спросом среди военнообязанных мужчин.

Решение профильного министерства ограничить аспирантов во время мобилизации в Украине вызвало возражения у народного депутата Юлии Гришиной. Она пояснила, что у МОН было достаточно времени, чтобы другими способами ограничить поток мужчин, которые пытаются спрятаться от призыва в учреждениях высшего образования. Вместо этого чиновники решили менять правила уже во время вступительной компании.

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