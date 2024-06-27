Диетологи назвали пять самых полезных для здоровья трав и специй 1 27.06.2024, 11:50

2,314

Здоровое питание не означает отказ от вкуса.

Травы и специи — это части растений, которые обычно используются для ароматизации пищи, и многие из них также содержат питательные вещества, полезные для нашего здоровья, пишет nv.ua.

Как правильно приправлять пищу

Многие травы и специи являются естественным полезным и отличным способом придать пище интенсивный вкус. Их можно использовать для приправления пищи без дополнительных калорий, сахара, соли, жира или добавок.

Соль может добавить много вкуса — и хотя нашему организму требуется определенное количество натрия для функционирования, его чрезмерное количество может быть вредным. Потребление избытка может повысить кровяное давление и риск сердечных заболеваний и инсульта, согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний США.

Диетические рекомендации для американцев рекомендуют взрослым ограничить потребление натрия до менее чем 2300 миллиграммов в день, что равно одной чайной ложке поваренной соли. Однако, согласно CDC, большинство американцев потребляют гораздо больше.

Какая приправа самая полезная

Многие травы и специи содержат витамины, минералы и антиоксиданты.

Куркума

Это золотисто-желтая специя, которая происходит из корня растения. Диетологи считают ее любимой приправой к карри, супам, мясным или овощным блюдам. Она придает пище сложный вкус и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Полезные свойства куркумы происходят от ее активного соединения, куркумина. Традиционно куркума используется в аюрведе и других системах традиционной медицины в Индии и Восточной Азии. Сегодня она также продается как добавка от различных заболеваний, таких как артрит, согласно Центру дополнительного и интегративного здоровья Национального института здоровья.

Доказано, что куркума и куркумин помогают уменьшить отек и боль в суставах. Существует масса исследований о преимуществах куркумы для уменьшения воспаления — в частности, куркуму связывают с улучшением здоровья суставов и мозга. Тем не менее, большая часть исследований включает высокие дозы куркумы или куркумина, часто в форме добавок. Количество куркумы, которое большинство людей использует для приправления пищи, вероятно, не имеет такого же влияния на здоровье, как добавки, но это все равно здоровая и вкусная приправа.

Другие лучшие приправы для здоровья

Имбирь

Он в свежем виде или в порошке, является мощной и ароматной специей, которая придает замечательный вкус сладким и соленым блюдам. Согласно NCCIH, имбирь тысячелетиями использовался как способ приправить пищу и как средство в системах традиционной медицины Китая. Доказано, что имбирь и его активные соединения, включая гингерол, обеспечивают ряд преимуществ для пищеварения.

Он обычно используется для уменьшения тошноты. Исследования показали, что имбирь также может улучшить моторику или опорожнение желудка, уменьшая вздутие живота и газы, а также помогает при болях в желудке. Активные соединения имбиря обладают противовоспалительными свойствами, и согласно NCCIH, некоторые исследования показывают, что это может облегчить менструальные спазмы.

Подобно куркуме, многие исследования о пользе для здоровья имбиря тестируют добавки с гораздо большими дозами. Однако очевидно, что имбирь является одновременно вкусным и полезным способом приправить пищу.

Чеснок

Чеснок — это вкусный и здоровый способ приправить пищу, он может добавить вкус без натрия. Это луковичный овощ, похожий на траву, который принадлежит к семейству луковых и может использоваться свежим или в виде порошка. Сырой чеснок имеет острый вкус, тогда как приготовленный часто описывают как маслянистый и ореховый. Чеснок может улучшить практически любое блюдо.

Его активные соединения, включая аллицин, также имеют ряд многообещающих преимуществ для здоровья. Чеснок обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Он может помочь повысить иммунитет, поддержать здоровье сердца и положительно влияет на кровеносные сосуды и артерии. Согласно NCCIH, есть доказательства того, что чеснок может помочь снизить уровень холестерина, снизить артериальное давление, а исследования показывают, что чеснок связан с меньшим риском рака желудка.

Корица

Это насыщенная, сложная пряность, которую получают из коры коричных деревьев и на протяжении веков используют в кулинарных и оздоровительных целях, согласно NCCIH. В продуктовом магазине вы можете найти сушеные целые палочки корицы или корицу, измельченную в порошок. Эксперты отмечают, что корица и ее соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и рядом преимуществ для здоровья.

Согласно NCCIH, исследования по использованию корицы при определенных заболеваниях, таких как диабет, неоднозначны, но есть некоторые доказательства того, что она может снизить уровень сахара в крови и помочь при резистентности к инсулину.

Корица может усилить вкус сладких и соленых блюд. Это замечательная пряность, которую можно использовать, чтобы уменьшить добавление сахара.

Базилик

Это ароматная трава, которая содержит вкус и питательные вещества. Существуют различные сорта базилика, и его можно использовать в свежем или сушеном виде для улучшения вкуса многих блюд. Он богат витамином К, который способствует укреплению костей и свертываемости крови. Зеленая листовая трава также наполнена антиоксидантами, которые могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами и проблем со здоровьем, которые они могут вызвать, сообщает клиника Кливленда.

Базилик может положительно влиять на контроль уровня сахара в крови, здоровье сосудов, уровень холестерина, здоровье иммунитета и познания. Кроме базилика, существует ряд других богатых питательными веществами, ароматных трав, которыми можно приправлять пищу. К ним относятся розмарин, тимьян, петрушка, кинза, шалфей и др.

Нездоровые приправы, которые следует ограничить или избегать

Предварительно расфасованные смеси приправ — это то, на что стоит обратить внимание. Всегда читайте пищевые этикетки и списки ингредиентов. Остерегайтесь любых приправ, у которых первым ингредиентом является сахар или соль, и обратите внимание на количество натрия или сахара в размере порции приправы.

Заранее упакованные приправы и смеси специй, содержащие натрий, могут подходить здоровым людям для употребления в умеренных количествах, но они могут легко превысить потребление натрия более 2300 миллиграммов.

Одна порция смеси специй обычно составляет одну четверть чайной ложки. Если вы регулярно добавляете 1 или 2 чайные ложки в пищу, возможно, пришло время сократить количество.

Если у вас высокое кровяное давление, заболевания почек или сердечная недостаточность, возможно, вам придется ограничить потребление соли и приправ с солью. Всегда обращайтесь к своему врачу, если у вас есть вопросы.

Если у вас диабет, преддиабет, резистентность к инсулину, ожирение или пониженный уровень глюкозы натощак, вам следует помнить о потреблении сахара и ограничить приправы с добавлением сахара. Эксперты рекомендуют, если возможно, выбирать приправы с низким содержанием натрия и без натрия, а также поощряют людей готовить собственные смеси специй дома, чтобы контролировать ингредиенты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com