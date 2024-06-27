В Гродно опубликовали вакансию «живой модели»1
- 27.06.2024, 12:06
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Сколько пообещали заплатить за час?
На сайте Государственной службы занятости населения появилась «вакансия из прошлого» — демонстратор пластических поз. В своё время в СССР такие работники были весьма распространены, правда, платили им мало, пишет telegraf.news. Сегодня такую подработку предложили в Гродненском колледже искусств — учебному заведению требуются сразу четыре модели.
В описании вакансии, которую опубликовали в четверг, 27 июня, сказано, что наниматель предлагает полную ставку и режим гибкого рабочего времени. Кроме того, соискателя готовы оформить по гражданско-правовому акту — скорее всего из-за того, что характер труда временный, а не постоянный. Из требований значится только одно: общее среднее образование, то есть «школа» за плечами. Ни возраст, ни вес или цвет глаз для будущего натурщика не указан.
Зато указана зарплата — 626 белорусских рублей. Интересно, что вместе с этим работодатель сделал пометку: стоимость 1 часа работы, то есть позирования, — 4,40 рублей. Можно предположить, что такое уточнение дали по той причине, что не всякий сможет «высидеть» полный рабочий день длительностью 8 часов.
Что за работа такая?
Натурщики, модели или демонстраторы пластических поз позируют авторам при создании художественных полотен или скульптур: это помогает ученикам наглядно оценить пропорции тела и рассмотреть все нюансы. В течение определённого времени работник должен принимать различные позы: лёжа, стоя, сидя, полусидя и т.д. Также во время позирования требуется воспроизводить чувства и настроение. Вакансия подойдёт в первую очередь выносливым и терпеливым людям.