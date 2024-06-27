Лавров выстрелил себе в ногу 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.06.2024, 12:10

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Сергей Лавров

Фото: Getty Images

«Дешевый базар».

Едва ли не каждый день слышатся невменяемые заявления Путина, Лаврова, Захаровой, прочей мидовской шпаны, на темы внешней политики. Сербия, Армения, Украина (разумеется), другие сюжеты. «Дешевый базар».

Это может раздражать. Но главное не в заявлениях, а в том, что они скрывают – разгром по всем внешнеполитическим направлениям.

Это легко показать. Сравните положение России четверть века назад, когда Ельцин сунул стране случайного Путина и сегодня. Кремлевский и мидовский треп – единственное, что осталось.

Почему так получилось? Потому что воровская «модель» устройства страны, укрепленная Путиным и его охвостьем, никому из наших соседей примером служить не может. Это никому не интересно. Попытки навязать ее соседним странам провалились. Как объявил Лавров, выстрелив себе в ногу, «курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу».

Евросоюз интересен. Отечественное властное, бандитское ворье с бензоколонкой – нет.

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