«Увидеть максимальный результат не ожидала» 2 27.06.2024, 12:15

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Еще одна минчанка будет поступать в вуз с 400 баллами из 400.

В Министерстве образования сообщают, что максимальные 300 баллов по трем предметам ЦЭ и ЦТ набрали 15 человек в стране. Больше трети из них, прибавив аттестат, в итоге закончили экзаменационную кампанию с 400 баллами из 400. Ранее было известно о четырех таких выпускниках из Бобруйска, Кобрина, Ивацевичей и Дрогичина, а также об одной минчанке. Теперь в столице нашлась еще одна рекордсменка, пишет onliner.by .

Выпускница минской гимназии № 12 Анастасия Спижарная сдала на 100 баллов ЦЭ по русскому языку и физике. 3 июня состоялось ЦТ по математике, результат — заветные 100. В сумме с аттестатом (10,0) девушка набрала 400 баллов.

Анастасия рассказала, что с восьмого класса училась в профиле с углубленным изучением физики и математики, но, несмотря на это, готовилась сдавать химию и биологию.

«Долгое время я думала поступать в медицинский, а ближе к Новому году поняла, что это не мое, и приняла решение выбрать вуз, связанный с программированием».

Усиленно готовиться к сдаче профильных предметов девушка начала с нового года. «Хорошие знания мне дало обучение в профильном классе. Полгода я ходила на курсы по математике и к репетитору по физике. На курсах по русскому языку занималась с сентября. Увидеть максимальный результат не ожидала. Цель была такой: чем выше, тем лучше», — поделилась выпускница.

Подавать документы Анастасия планирует в БГУИР, на факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС).

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