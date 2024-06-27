ВСУ: У окруженных на заводе в Волчанске россиян есть три варианта 8 27.06.2024, 12:16

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Ситуация очень изменчива.

Российские захватчики остаются заблокированными на Агрегатном заводе в Волчанске.

Об этом заявил спикер ОТУ «Харьков» Виталий Саранцев, в эфире телемарафона.

«В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива. Что касается ситуации с рос подразделениями на Агрегатном заводе, я бы предпочел, чтобы мы прекратили создавать миф «мучеников Волчанска», - заявил он.

Он отметил, что у российских захватчиков сейчас есть три варианта действий.

«Как бы там ни было, у них сейчас три варианта действий. Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать», - отметил Саранцев.

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