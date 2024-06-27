Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко 5 27.06.2024, 12:26

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Леонид Невзлин

Работающие за рубежом белорусские дипломаты в панике.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный израильский общественный деятель Леонид Невзлин:

— В Беларуси покончил жизнь самоубийством известный дипломат Денис Сидоренко, который недавно вернулся из Германии, где работал послом с 2016 по 2024 год. Чиновник также руководил в белорусском МИД направлением сотрудничества с ОБСЕ и Советом Европы и был в близком окружении министра иностранных дел страны Владимира Макея, умершего при странных обстоятельствах в ноябре 2022 года. Не исключена версия, что министра убили из-за контактов с западными партнерами за спиной у хозяина.

Александр Лукашенко после фальсификации президентских выборов в 2020 году, а особенно после присоединения в 2022-м к войне против Украины, попал в полную изоляцию. Макей же, обладая широкими контактами в ЕС и США, по информации источников, продолжал вести некие переговоры с западными партнерами. Известно, что когда спецслужбы донесли эту информацию до Лукашенко, он впал в бешенство.

Сообщают, что по возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко также стал объектом внимания Комитета государственной безопасности. Белорусский диктатор охвачен паранойей и постоянно опасается заговоров за своей спиной, поэтому все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

Смерть Дениса Сидоренко на руках Лукашенко, уверены источники. Работающие сегодня за рубежом белорусские дипломаты в панике. Возвращение на родину сопряжено теперь для них со смертельным риском, и кое-кто уже подумывает о политическом убежище в стране пребывания.

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