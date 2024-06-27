«Получил в качестве компенсации еще две зарплаты в связи с увольнением по инициативе работодателя» 1 27.06.2024, 12:26

Как сейчас увольняют айтишников.

В IT-индустрии продолжается не самый простой период. Портал Devby.io собрал несколько свежих кейсов про бенч и увольнения.

Польша

«Мидлам и сеньорам везет больше: для этих позиций обычно больше всего запросов»

Один из экс-сотрудников компании рассказал историю своего недавнего увольнения.

— Работал software engineer в польском офисе EPAM. Заказчик после Нового года пересмотрел контракты и сократил много позиций. В конце февраля закончилась и моя позиция на проекте. Месяц провел на бенче, который был 100% оплачиваемым.

В апреле RM позвал на разговор один на один. Я тогда уже предполагал, к чему все идет. Подключили HR и сообщили об увольнении. Дали 15 минут после звонка переслать себе на личную почту документы и заблокировали аккаунт. Осенью-зимой прошлого года так же сократили моего предыдущего RM, который проработал в компании 13 лет. Но его на бенче продержали четыре месяца. Разошлись в целом по-джентльменски.

Апрель и май числился в штате и получил за этот период две полноценные зарплаты. По окончании мая получил в качестве компенсации еще две зарплаты в связи с увольнением по инициативе работодателя. Причем зарплаты оказались выше обычных. Скорее всего, не делались взносы в накопительную пенсию, в итоге разница вышла около 500 долларов с зарплаты.

По словам собеседника, у польского EPAM проблема с проектами. Разработчики слишком дорогие и все чаще подключают к проектам грузинский/индийский офисы.

Новую работу экс-сотрудник EPAM начал искать еще в декабре прошлого года, так как уже тогда пошли слухи, что на проекте могут урезать позиции. К апрелю получилось найти работу на удаленке. «По B2B чистыми вышло в два раза больше, чем на «умове о працэ», «поэтому особо не переживал из-за этого увольнения».

— Вообще позиция Lead самая рискованная в EPAM. На бенче долго не держат. Мидлам и сеньорам везет больше: для этих позиций обычно больше всего запросов. А позицию Lead банально продать не могут. Да и раньше было проблематично найти проект. Так что совет тем, кто работает в EPAM: может, стоит повременить с ассессментами и карьерным ростом?

Беларусь

«Сложилось впечатление, что увольняли выборочно»

— Работал на позиции мидл-разработчика в иностранной аутсорсинговой компании (фаундер и головной департамент находятся в США) с юрлицом в Беларуси. Общий штат компании — 700 человек. Конкретно в нашем отделе работало около 80.

В прошлом году увольнения были единичные, если долго (в течение трех месяцев) не могли подобрать проект. В этом году предпосылок к увольнению не было. Единственное, в компании два года был заморожен пересмотр зарплат, и, откровенно говоря, я свою уже давно перерос. Поэтому считал свой рейт достаточно выгодным для компании.

Сократили меня под предлогом грядущего бенча. Как раз заканчивался небольшой проект, ему оставалось несколько недель. А нового проекта, как сообщили, не предвидится.

Поскольку у меня отношения были оформлены B2B, об увольнении уведомили за две недели, а потом на улицу. Но свою часть работы на проекте я выполнил, не стал подставлять команду.

Я был не единственный уволенный, причем компания сократила специалистов не только в Беларуси, но и в других локациях, в частности, в Польше, Черногории, Грузии. Сложилось впечатление, что увольняли выборочно. Какими критериями руководствовалась компания, я не понял.

Точную цифру уволенных не знаю, но только из нашего отдела уволили около 10%. При этом часть сотрудников отправили в отпуска (кто еще не успел там побывать), часть отправили в неоплачиваемый отпуск.

После того, как нас уволили, несколько сильных девов из разных локаций ушли по собственному желанию. Перестраховались и не стали ждать удар в спину от компании.

Новую работу пока не нашел. Еще до увольнения мысли о смене работы, конечно, были. Но меня устраивало, что могу работать из Беларуси. У меня здесь дом, семья и пожилая мама.

«Не знаю, сколько пробуду на бенче»

— Работаю в минском офисе белорусской аутсорсинговой компании со штатом 200−300 человек. Меня сократили с проекта, на котором работал около трех лет, но пока не уволили, а отправили на бенч. По условиям бенча, несколько месяцев компания выплачивает зарплату 100%, потом плавно снижает процент.

Проект — субподряд для IT-компании из одной из стран ЕС (большой продукт для внутреннего рынка этой страны). Несколько недель назад лид сообщил, что их менеджментом было принято решение о сокращении в связи с проблемами с бюджетом.

Из всех разработчиков, насколько мне известно, под сокращение попал только я. Еще сократили пару человек из команды со стороны заказчика.

Не думаю, что новый проект будет в ближайшие недели. Поэтому не знаю, сколько пробуду на бенче. Про ограничение сроков нахождения на бенче не слышал.

Новые вакансии пока не рассматривал. Отдохну пару недель. Потом буду освежать знания и что-нибудь подучивать.

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