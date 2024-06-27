У Путина появился кортеж-двойник для прикрытия 6 27.06.2024, 12:31

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Его заметили на видео в Москве.

Журналист кремлевского пула намекнул на существование второго кортежа Путина, который нужен, чтобы отвлекать внимание от основного. Примерно за полчаса до появления первых сообщений о приезде Путина в один из храмов Москвы в телеграм-каналах появилось видео проезда кортежа президента по российской столице.

В это время «истинный кортеж» уже был в Сергиевом Посаде, написал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Об этом пишет «Агентство».

«В это время Telegram-каналы сообщали, что кортеж президента России только что видели на Новом Арбате. Между тем истинный кортеж господина Путина как раз въезжал на территорию Лавры», — написал Колесников.

Телеграм-канал кремлевского пула РИА «Новости» публиковал видео с кортежем Путина в центре Москвы в 17:12. Правда, видео было снято не на Новом Арбате, а на проспекте Мира. А в 17:49 тот же канал опубликовал ролик, на котором президент уже шел по Лавре.

Если предположить, что кортеж Путина был один, то получается, что за 37 минут он проделал путь в 72 км, после чего быстро вышел из машины и начал прогулку по Лавре.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», у обычных водителей тот же путь без пробок занимает около часа. Кроме того, обращает внимание, что на видео из центра Москвы у президента сравнительно небольшой кортеж – всего 10 машин, только один лимузин, нет ни скорых, ни микроавтобусов.

Например, 5 июня в Санкт-Петербурге в кортеже было не меньше 20 автомобилей. А в Калининграде в 2022 году в кортеже были два лимузина. Два лимузина были и при возвращении Путина из Сергиева Посада, свидетельствует видео другого прокремлевского канала «Маяк». Кроме того, возвращавшийся обратно кортеж оказался длиннее – не менее 12 машин в части, которая попала на видео (часть кортежа на видео не попала).

В июне Путин начал летать по России в сопровождении истребителей: как минимум один самолет «Су-30СМ», летевший вместе с бортом №1, засняли жители Якутска.

Это был первый подтвержденный визуально случай с начала войны, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали президента лишь за рубежом. Каждый проезд кортежа Путина надолго парализует автомобильное движение в районе его перемещения.

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