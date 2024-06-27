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В Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы

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  • 27.06.2024, 12:39
В Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы

Но только для одной категории абитуриентов.

В белорусских вузах 27 июня стартовала приемная кампания, но только для одной категории абитуриентов.

Первыми в приемные комиссии университетов пошли выпускники, заключившие договор о целевом обучении с организациями-заказчиками кадров.

Заявок от последних в Минобразования поступило в 2024 году больше 5,6 тысячи, пишет Tochka.by. Это на тысячу больше, чем в 2023-м.

Абитуриенты-целевики будут подавать документы по 2 июля. Поступать они будут по баллу, состоящему из среднего балла аттестата и результата по устному экзамену. Испытания ждут выпускников школ с 4 по 10 июля.

А уже 12 июля абитуриенты будут знать, зачислены они в ВУЗ или нет.

Вопросы для устного экзамена опубликованы на сайте Минобразования. По каждому предмету они строго установлены: других быть не может, независимо от того, в какой университет страны на целевую форму поступает молодой человек, заявлял ранее министр образования Андрей Иванец.

Как и в прошлом году, в приемную комиссию войдут учителя, в том числе педагог-предметник.

Договор с организацией гарантирует место работы после вуза. С другой стороны, за годы обучения можно и передумать насчет своей профессии, а отрабатывать придется долго — 5 лет.

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