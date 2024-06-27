Bild: Россия ударила по массовому скоплению людей на пляже в Крыму 7 27.06.2024, 12:44

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Ракетой из комплекса «Тор».

В воскресенье, 23 июня, на пляж Учкуевка оккупированный россиянами Крым якобы атаковали баллистическими ракетами ATACMS. Изначально Москва заявила, что сбила американскую ракету, но затем обвинила Киев в преднамеренной атаке. Об этом пишет эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, который приводит аргументы против версии РФ.

Журналист отмечает, что пляж находится в 4 км к югу от военного аэродрома и в 3 км к северу от базы ВМФ. До этого, отметил Юлиан Репке, Украина открыто заявляла, что объекты ВС РФ в Крыму станут целями атак, и предупреждала об опасности поездок на полуостров.

Он подчеркнул, что на пляже нашли осколки ракет зенитно-ракетного комплекса «Тор», что говорит как раз о работе российской ПВО.

На кадрах с места событий видно, что большинство осколков падает в море поперек пляжа, а не вдоль.

Это означает, что ATACMS летел к другой цели, но был сбит на подлете. Кроме того, на сам пляж упала лишь небольшая часть осколков. Каждый ATACMS, добавляет немецкий журналист, содержит в себе 950 небольших осколочных суббоеприпасов M74, которые разлетелись во все стороны, когда ракету сбили.

Во время атак и четыре человека погибли и более 150 получили ранения. Но если бы Вооруженные силы Украины намеренно атаковали отдыхающих на пляже, то последствия были бы несравнимо больше, подчеркнул аналитик.

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