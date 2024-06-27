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На Марсе обнаружили «космический картофель»

  • 27.06.2024, 12:47
  • 1,142
На Марсе обнаружили «космический картофель»

Снимок сделал спутник NASA.

NASA презентовало интересную фотографию «космического картофеля» на Марсе. Новый снимок сделал марсианский спутник.

Однако ученые отмечают, что это совсем не картофель и есть его не стоит. Этот по внешнему виду крахмалистый колобок – на самом деле марсианский спутник Фобос, который двигается на пути медленного столкновения с Красной планетой, пишет Livescience.

Фобос – самый большой из двух спутников Марса, хотя его диаметр составляет всего 27 на 22 на 18 км. То есть он примерно в 157 раз меньше нашей Луны. Поскольку Фобос такой маленький, его гравитация недостаточно сильная, чтобы вытащить его в сферу.

Характерными чертами Фобоса являются полосы белого льда и кратер под названием Стекни (10-километровая впадина).

Второй спутник Марса – это Деймос, размер которого 15 км. Поверхность Деймоса гораздо более гладкая, чем у Фобоса, и на ней нет присущих Фобосу борозд.

Ученые считают, что спутники-братья когда-то бродили по скалам и были захвачены на орбиту Марса гравитационным полем планеты.

Орбиты двух спутников нестабильны, поэтому учёные предполагают, что через десятки миллионов лет Деймос вылетит в космос, а Фобос либо распадется на кольцо, либо врежется в поверхность Марса. Однако ученые NASA на своей странице в Instagram успокаивают, поскольку Фобос приближается к Марсу всего на 1,8 метра каждые сто лет, он долетит до Красной планеты где-то за 50 миллионов лет. Поэтому у ученых еще достаточно времени, чтобы изучать этот «космический картофель» до того, как он превратится в картофельное пюре.

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