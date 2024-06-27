На Марсе обнаружили «космический картофель» 27.06.2024, 12:47

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Снимок сделал спутник NASA.

NASA презентовало интересную фотографию «космического картофеля» на Марсе. Новый снимок сделал марсианский спутник.

Однако ученые отмечают, что это совсем не картофель и есть его не стоит. Этот по внешнему виду крахмалистый колобок – на самом деле марсианский спутник Фобос, который двигается на пути медленного столкновения с Красной планетой, пишет Livescience.

Фобос – самый большой из двух спутников Марса, хотя его диаметр составляет всего 27 на 22 на 18 км. То есть он примерно в 157 раз меньше нашей Луны. Поскольку Фобос такой маленький, его гравитация недостаточно сильная, чтобы вытащить его в сферу.

Характерными чертами Фобоса являются полосы белого льда и кратер под названием Стекни (10-километровая впадина).

Второй спутник Марса – это Деймос, размер которого 15 км. Поверхность Деймоса гораздо более гладкая, чем у Фобоса, и на ней нет присущих Фобосу борозд.

Ученые считают, что спутники-братья когда-то бродили по скалам и были захвачены на орбиту Марса гравитационным полем планеты.

Орбиты двух спутников нестабильны, поэтому учёные предполагают, что через десятки миллионов лет Деймос вылетит в космос, а Фобос либо распадется на кольцо, либо врежется в поверхность Марса. Однако ученые NASA на своей странице в Instagram успокаивают, поскольку Фобос приближается к Марсу всего на 1,8 метра каждые сто лет, он долетит до Красной планеты где-то за 50 миллионов лет. Поэтому у ученых еще достаточно времени, чтобы изучать этот «космический картофель» до того, как он превратится в картофельное пюре.

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