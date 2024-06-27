Кремль согласился с предложением Кадырова о кровной мести 27.06.2024, 12:55

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Рамзан Кадыров

Официальную позицию озвучил Песков.

За «террориста» должен понести наказание и его род, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств. В Кремле согласились с мнением главы Чечни о том, что преследовать террористов нужно «максимально жестко».

«Если подозреваемый связан с шайтанами — надо наказать весь его род. И тот, кто посягает на брата-полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех — отца, брата, дядю», — заявил глава Чечни на совещании с руководителями силовых ведомств.

«Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — добавил глава Чечни. Условием того, чтобы родственники не несли ответственности, может быть, например, ситуация, если отец не справляется с детьми или ему нет до них дела, но об этом должны знать власти.

Он также обратился к чеченскому народу, призвав его следить за своими детьми и обращаться к участковому, если они демонстрируют «симптомы ваххабизма».

«Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата», — заключил Кадыров (цитата по RTVI).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что преследовать террористов нужно «максимально жестко».

«Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Кадырова о том, что за деяния террориста наказание должен нести и его род (цитата по ТАСС).

Песков уточнил, что у Кадырова «речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».

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