В Москве стали кататься и биться в истерике 1 Anti-Colorados, Defence-Line

27.06.2024, 13:07

Сербия повела себя не «по-братски».

Только что в российские выгребные пределы, с размаху упала пачка информационных дрожжей, что вызвало ожидаемую реакцию. Пошло не просто бурление, но информационные фонтаны приобрели вид гейзеров с пеной, брызгами и соответствующим ароматом. А случилось это потому, что стало известно о продаже Сербией артиллерийских снарядов европейским странам, входящим в «снарядную коалицию» президента Чехии – Павела. Озвучивается и примерный объем продаж – свыше 800 миллионов евро. Причем сама Сербия снарядов Украине не поставляла в виде помощи и не продавала за деньги, а потому – формально не могла быть обвиненной в подобных действиях.

Тем не менее, в Москве стали кататься и биться в истерике, вопрошая: разве сербы нам братья, после этого? И сами же себе отвечают – нет у нас ни братьев, ни союзников! И вот тут была сказана только половина правды. Насчет братьев, пускай они там сами разбираются, кто кому Авель, а кто – Каин, а вот насчет союзников они погорячились. В самом деле, царь Александр, вроде бы за нумером 3, оставил после себя крылатое выражение: «У России есть только два союзника, дураки и дороги». И в данном случае не так важно, кого царь определил в союзники. Тут дело принципа, они либо есть, либо царек – соврамши, что сейчас на болотах совсем не по фен-шую.

В общем, узнав о таком «не братском поведении» лапти, по закрытым каналам, потребовали от правительства Сербии прекратить это вопиющее безобразие, но как стало понятно, по тем же закрытым каналам, сербы послали москвичей, вслед за тезкой крейсером, что и привело к раскрытию информации о поставках боеприпасов. И вот Москва стала эскалировать скандал, доводя ведущих пропагандистов до падучей прямо посреди прямого эфира и естественно, эта тема переметнулась в Сербию. Понятно, что там подобные аспекты внешней торговли не афишировали, поскольку торговля оружием вообще всегда имеет очень специфическое освещение и до публики что-то доводится целенаправленно и с какой-то целью. Здесь же сербскому правительству пришлось идти за событиями.

И вот в интервью агентству AFP во вторник, 25 июня, премьер-министр страны Милош Вучевич, заявил о том, что Сербия не намерена ограничивать собственную торговлю оружием со странами Запада, даже если те станут его поставлять в Украину. А дословно это выглядело так:

«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США. Потому что это не является чем-то запрещенным и аморальным для нас – производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война».

Отвечая на вопрос о том, соответствует ли сумма, в которую оценивается объем поставок снарядов, Милош Вучевич ответил утвердительно и заметил, что в целом она соответствует действительности, но надо иметь ввиду, что это – объем поставок на протяжении двух лет. То есть, практически все время широкомасштабной войны, сербские снаряды, через другие европейские страны, таки доходили до наших артиллеристов. По словам премьера, страна сейчас активно развивает собственную экономику, пытаясь вывести ее на новый, достойный уровень и потому заниматься самоограничениями, в поставках боеприпасов, Сербия точно не намерена. По его словам, правительство действует в интересах собственной страны и чье-то недовольство такими действиями, для него не имеет никакого значения.

Не знаю, стоит ли оценивать ответ Милоша Вучевича на поставленный вопрос, как еще одну пачку дрожжей, полетевшую в ту саму выгребуху, но мы это скоро узнаем. А тем временем, наши артиллеристы прямо сейчас утолят снарядный голод, который свирепствовал более чем полгода. Ну а «освободители» еще быстрее получают повышение от обычного пушечного мяса, до отборных, китайских хрящей.

Anti-Colorados, Defence-Line

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