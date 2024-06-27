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Врач: Повторяется история с коронавирусом

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  • 27.06.2024, 13:13
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Врач: Повторяется история с коронавирусом

Почему Минздрав так вяло реагирует на вспышку пневмонии в Беларуси?

Гомельское издание «Флагшток» написало о переполненных детских больницах в Мозыре и Калинковичах. В городах началась вспышка пневмонии.

Как стало известно сайту Charter97.org, растет заболеваемость не только в этих городах. После резонанса в независимых СМИ Минздрав заявил, что «ничего страшного не происходит». Так ли это на самом деле?

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с врачом одной из областных больниц:

— Действительно, есть сезонная вспышка заболеваемости. В инфекционных отделениях очень много детей и подростков. Однако чего-то чрезвычайного не наблюдается. В основном мы имеем дело с пневмониями, которые возбуждаются бактериями рода микоплазма. Это не вирусная пневмония.

Однако есть серьезная проблема с коммуникацией со стороны Минздрава.

Повторяется история с коронавирусом. Почему реакция последовали лишь после того, как начали писать в СМИ и соцсетях? Почему нельзя успокоить людей с телеэкранов?

— Может, они чего-то боятся?

— Точно такая же коммуникация была во время коронавируса, и мы помним, к чему это все привело. Только тогда всем пациентам ставили диагноз «пневмония». А теперь про пневмонию решили молчать.

Это пережитки советской палочной системы, которая есть у нас в разных сферах — милиции, армии, здравоохранении. Работа МВД у нас оценивается «количеством задержанных преступников». Нет задержанных — плохо работаете. Минздрав у нас оценивают по количеству больных. Много болеет — плохо работаете. Все должны быть здоровыми. «Никаких вирусов нет, вы же их не видите».

Сказывается еще и дефицит кадров. Если во время коронавируса нам удалось разными доплатами заинтересовать людей работать больше, привлечь студентов из медов, то сейчас рук не хватает. Каждая такая сезонная вспышка становится сложным стресс-тестом.

— Пройдет ли такой стресс-тест Минздрав, если, не дай Бог, придется иметь дело с чем-то наподобие эпидемии COVID-19?

— Сложно сказать. Сейчас идет тенденция на отток кадров из медицины. Я сейчас говорю не только о врачах, а о медицинском персонале в целом. Ведь во время эпидемии на счету каждый работник. Медсестры, санитарки — они также очень важны.

Сейчас же такого количества специалистов нет: кого-то уволили, кто-то уехал за границу в поисках лучшей жизни. Страшно представить, что может произойти, если такая эпидемия повторится.

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