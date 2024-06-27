Необычные дроны-камикадзе ВСУ напугали оккупантов 27.06.2024, 13:20

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Россияне советуют не трогать их минимум несколько суток.

В Российской Федерации заявили, что Силы обороны Украины используют FPV-дроны, оснащенные «умным» модулем инициации, которые могут взрываться спустя некоторое время после удара. Об этом пишет автор российского Telegram-канала ПоZывнOй «Vакцина».

По словам россиян, теперь украинские БПЛА летают без переднего замыкателя и аппарат не взрывается от удара, то автоматически переходят на «Джоник» — так называются платы инициации с магнитным датчиком и акселерометром. Такая система среагирует на металл и взорвется при приближении автомата, бронежилета, лопаты или других металлических предметов. Оккупанты также опубликовали фото устройства, на котором можно заметить надпись VERBA.

Автор публикации подчеркнул, что пока сложно сказать насколько этот датчик чувствителен. Не исключено, что он может среагировать на изменение положения БПЛА, к примеру, если взять его в руки или сдвинуть кошкой. Беспилотник с таким модулем, как правило, сам взрывается в течение 20 минут. Время самоликвидации правится с помощью программной прошивки, поэтому может отличаться в разных дронах. Кроме того, неизвестно реализован ли режим самоликвидации при снижении напряжения.

«Лучше дать дрону отлежаться несколько суток», — предупреждают оккупанты.

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