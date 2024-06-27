Алейника снимают с поста министра иностранных дел 14 27.06.2024, 13:26

7,154

Сегодня у Лукашенко — несколько кадровых назначений.

В Беларуси произошли значительные кадровые изменения на высших уровнях власти. Пресс-служба диктатора сегодня объявила о ряде назначений.

Среди изменений - освобождение Сергея Алейника от должности министра иностранных дел, которую он занимал с 13 декабря 2022 года, после смерти Владимира Макея 26 ноября того же года.

Также ожидается назначение первого заместителя главы администрации, вице-премьера по агропромышленному комплексу, министра сельского хозяйства, министра промышленности, помощника Лукашенко по Минску и посла в России.

Официально фамилии новых назначенцев пока не были раскрыты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com