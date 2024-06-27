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Алейника снимают с поста министра иностранных дел

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  • 27.06.2024, 13:26
  • 7,154
Алейника снимают с поста министра иностранных дел

Сегодня у Лукашенко — несколько кадровых назначений.

В Беларуси произошли значительные кадровые изменения на высших уровнях власти. Пресс-служба диктатора сегодня объявила о ряде назначений.

Среди изменений - освобождение Сергея Алейника от должности министра иностранных дел, которую он занимал с 13 декабря 2022 года, после смерти Владимира Макея 26 ноября того же года.

Также ожидается назначение первого заместителя главы администрации, вице-премьера по агропромышленному комплексу, министра сельского хозяйства, министра промышленности, помощника Лукашенко по Минску и посла в России.

Официально фамилии новых назначенцев пока не были раскрыты.

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