В России «исчез» целый род войск

В России «исчез» целый род войск1
- Александр Коваленко
- 27.06.2024, 13:31
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Путину пришлось выпрашивать их у Ына.
Вместо 100500 северокорейских спецназовцев и «Киев за 3 дня», согласно публикуемым данным уважаемых аналитических структур, КНДР отправит инженерные войска на Донбасс, в первую очередь, для восстановления инфраструктуры Донецка, в количестве до 3−4 бригад.
Собственно, инженерные бригады — это не боевые подразделения, штурмовать они позиции не будут, а вот возводить фортификации и прочее — да. То есть, если эта информация подтвердится, Ким Чен Ын не пошел на отправку боевых подразделений для нужд российских оккупационных войск. По крайней мере, пока.
В остальном, возникает вопрос: а куда подевались российские инженерные войска, если Путину пришлось выпрашивать их у Ына?
И как тут не вспомнить уже установленный в июне рекорд потерь российской спецтехники. Июнь июнем, но за весь период полномасштабной войны это — две тысячи четыреста девять единиц. И в этом количестве отображены, в том числе, и инженерные войска ВС РФ.
Разумеется, достоверность информации уважаемых коллег увидим по факту, уже в июле. Но, в любом случае, прецедент показательный, особенно для наших международных партнеров. Наемники — это наемники, а регулярные войска, пускай и инженерные — это регулярные войска.
Шел третий год войны…
Александр Коваленко, «Фейсбук»