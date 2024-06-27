Пожар на мысе Чауда в Крыму вырос в несколько раз
- 27.06.2024, 13:33
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Там расположен военный полигон армии РФ.
Площадь пожара в районе мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, где расположен военный полигон россиян и откуда РФ запускает «шахеды» по Украине, значительно выросла за минувшие сутки.
Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».
Отмечается, что сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что охваченная пожаром территория значительно возросла, в результате чего огонь дошел до зданий на территории воинской части.
По информации издания, на мысе Чауда расположены позиции береговой и противовоздушной обороны армии РФ.
Кроме того, также отсюда российские оккупанты запускают по Украине ударные БПЛА типа Shahed.
О пожаре на полигоне сообщалось 25 июня. Пока неизвестно, что стало его причиной, поскольку в последние дни не было информации о ракетных или дроновых ударах по полуострову.