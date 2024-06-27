Россияне на Запорожском направлении оказались в «ужасной ситуации» 4 27.06.2024, 13:45

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Потеряли 95% личного состава.

На Запорожском направлении 38 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ потеряла 95% личного состава. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

Эту информацию партизанам предоставил агент «Атеш», который также является военнослужащим этой бригады.

«На Запорожском направлении крайне ужасная ситуация. В районе боевых действий возле населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на «мясные» штурмы. Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% личного состава», — говорится в сообщении.

В «Атеш» подчеркнули, что такие случаи не являются единичными на этом участке фронта.

Кроме того, по словам партизан, на этом же направлении среди оккупационной армии распространены акты саботажа, которые помогают приумножать потери личного состава россиян.

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