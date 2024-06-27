В Минске ночью заметили огромную очередь людей в пижамах 7 27.06.2024, 13:42

5,204

Что это было?

В Минске в ночь с 26 на 27 июня в один из магазинов на проспекте Победителей выстроилась огромная очередь, причём некоторые покупатели были одеты... в пижамы! Журналисты telegraf.news узнали, что заставило минчан вылезти из своих уютных кроватей глубокой ночью и отправиться в магазин.

Оказалось, что причиной огромной очереди стала акция белорусского книжного магазина OZ. Компания заранее предупредила о том, что всего на одну ночь откроет двери своего магазина в центре города, чтобы устроить распродажу книжных бестселлеров. Тем, кто придёт за покупками прямо в пижаме, компания пообещала бесплатную книгу в подарок.

Судя по ролику, опубликованному одной из покупательниц в соцсети TikTok, желающих приобрести книги с 20-40%-ной скидкой и унести с собой бесплатную книгу бонусом, нашлось немало.

Как отметила одна из зрительниц в комментариях, огромные очереди за книгами является явным признаком того, что «наша страна не потеряна».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com