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В Минске ночью заметили огромную очередь людей в пижамах

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  • 27.06.2024, 13:42
  • 5,204
В Минске ночью заметили огромную очередь людей в пижамах

Что это было?

В Минске в ночь с 26 на 27 июня в один из магазинов на проспекте Победителей выстроилась огромная очередь, причём некоторые покупатели были одеты... в пижамы! Журналисты telegraf.news узнали, что заставило минчан вылезти из своих уютных кроватей глубокой ночью и отправиться в магазин.

Оказалось, что причиной огромной очереди стала акция белорусского книжного магазина OZ. Компания заранее предупредила о том, что всего на одну ночь откроет двери своего магазина в центре города, чтобы устроить распродажу книжных бестселлеров. Тем, кто придёт за покупками прямо в пижаме, компания пообещала бесплатную книгу в подарок.

Судя по ролику, опубликованному одной из покупательниц в соцсети TikTok, желающих приобрести книги с 20-40%-ной скидкой и унести с собой бесплатную книгу бонусом, нашлось немало.

Как отметила одна из зрительниц в комментариях, огромные очереди за книгами является явным признаком того, что «наша страна не потеряна».

@smurferman Ночная распродажа книг @OZ #минск #беларусь #концерткишлакатут? #книги ♬ оригинальный звук - uglyfacekid

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