Лукашенко снял главу МИД и назначил нового главу администрации

Лукашенко снял главу МИД и назначил нового главу администрации6
- 27.06.2024, 13:53
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Стало известно, кто занял должности.
Диктатор Лукашенко провел сегодня ряд кадровых назначений, сообщает его пресс-служба.
Дмитрий Крутой, до недавнего времени - посол Беларуси в России, стал новым главой администрации Александра Лукашенко. Первым замом Крутого станет Наталья Петкевич, которая работала пресс-секретарем Лукашенко в начале 2000-х, затем занимала пост замглавы администрации.
Сергей Алейник - больше не министр иностранных дел. На его должность Лукашенко назначил Максима Рыженкова, который был первым замглавы администрации Лукашенко. Алейник возглавлял МИД с декабря 2022 года после смерти своего предшественника Владимира Макея.
Также новый глава у министерства сельского хозяйства. Сергей Бартош, который был министром с августа 2023 года, ушел с должности. Его место займет Александр Линевич, работавший в Витебском облисполкоме .
Кроме этого, Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России. Вместо Дмитрия Крутого им стал Александр Рогожник.