Лукашенко снял главу МИД и назначил нового главу администрации 6 27.06.2024, 13:53

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Дмитрий Крутой

Стало известно, кто занял должности.

Диктатор Лукашенко провел сегодня ряд кадровых назначений, сообщает его пресс-служба.

Дмитрий Крутой, до недавнего времени - посол Беларуси в России, стал новым главой администрации Александра Лукашенко. Первым замом Крутого станет Наталья Петкевич, которая работала пресс-секретарем Лукашенко в начале 2000-х, затем занимала пост замглавы администрации.

Сергей Алейник - больше не министр иностранных дел. На его должность Лукашенко назначил Максима Рыженкова, который был первым замглавы администрации Лукашенко. Алейник возглавлял МИД с декабря 2022 года после смерти своего предшественника Владимира Макея.

Также новый глава у министерства сельского хозяйства. Сергей Бартош, который был министром с августа 2023 года, ушел с должности. Его место займет Александр Линевич, работавший в Витебском облисполкоме .

Кроме этого, Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России. Вместо Дмитрия Крутого им стал Александр Рогожник.

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