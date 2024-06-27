Знаменитую спортивную модель Ford 70-х возродят в новом формате 27.06.2024, 13:55

Новая модель станет электрическим купе-кроссовером.

Обнародованы первые официальные тизеры Ford Capri. Знаменитую спортивную модель решили возродить и презентуют 10 июля, а его продажи начнутся в 2025 году. Об этом сообщает сайт Auto Express.

На фото показали только фары, фонари и заостренный задний спойлер Ford Capri 2025. Впрочем, ранее модель видели в камуфляже во время тестов.

Известно, что новый Ford Capri изменит формат. Если классический Capri был спортивным купе, то новая модель станет электрическим купе-кроссовером.

По сути, Capri будет купеобразной версией электрического Ford Explorer. Обе модели построены на платформе МЕВ, которую позаимствовали у Volkswagen ID.4 и ID.5.

Ожидается, что силовые установки также позаимствуют у Ford Explorer. Это означает, что электромобиль Ford Capri предложат в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной версиях с батареями емкостью 58 и 82 кВт∙ч. Запас хода кроссовера достигнет 600 км.

Напомним, что оригинальный Ford Capri выпускали с 1968 по 1986 год. Всего изготовили 1,9 миллиона авто трех поколений.

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