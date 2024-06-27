Путин залез в чужой пиджак 1 Андрей Окунь

27.06.2024, 14:06

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Главе Кремля страшно.

Кремлевский пул сообщил, что Путин пообщался с верующими у Троицо-Сергиевой лавры, куда окончательно перевезли икону Андрея Рублева «Троица».

В конце ролика слышно, как, видимо, один из прихожан выкрикивает президенту: «Владимир Владимирович! Мы вас любим!».

А Путин вас боится. Я насчитал восемь телохранителей, сплюснутых вокруг президента. Возможно, у вас получится найти еще нескольких. Не исключаю, что охраны там в три раза больше, просто в кадр не все влезли.

В феврале 2020 года, когда Путин приезжал в Петербург на возложение цветов к памятнику Анатолия Собчака, он тоже подходил к людям, общался. В том числе президент узнал от одной женщины, как тяжело жить инвалидам. Я тогда стоял рядом, делал про эту женщину и ее разговор с президентом эксклюзив.

Но суть в том, что охраны вокруг Путина было раза в три меньше, и уж точно они не брали его в кольцо. Военное время, понимаю, но как все-таки стало страшно жить. Страшнее разве что подходить к гражданам своей страны без охраны.

*

Нет у России «Отца нации». Есть только лицемерный отчим, который до крови избивает ребенка своей жены, пока никто не видит. А на публике деликатно зубоскалит, подпихивая пасынка в спину, чтобы тоже не забывал улыбаться.

Путин так и не смог по-настоящему войти в роль Отца, хотя невероятно пытался. Пытался он, пытались десятки специально обученных политтехнологов, но даже усилия профессионалов не привели к успеху. Путин так и остался в духовном смысле мальчиком, который залез в чужой мешковатый пиджак и утирает сопливый нос свисающим до пола длиннющим рукавом.

Лучшее, что смогли сделать для Путина за все эти годы — организовать в 2012 году его полет с вымирающим видом журавлей, стерхами. По задумке президент на дельтаплане, который стерхи принимали за вожака, должен был показать подросшим птицам маршрут перелета. Правда, многие забывают, что и журавли-то не особо распознали в Путине лидера и «Отца»: в первый раз вслед за дельтапланом пристроился только один стерх. Неудачу объяснили сильным ветром, и отправили президента в повторный полет, который оказался несколько удачнее. В хвост дельтаплану пристроились пять птиц, но через несколько кругов их осталось только двое.

Красивая картинка — наше все, потому что кроме нее показывать нечего. За образом «Отца нации» находится циничный бесчувственный мужчина, давно разведенный и называющий своих дочерей «эти женщины». Он рассматривает людей исключительно как биомеханизмы для реализации своих желаний. Во всем была права Анна Политковская:

«И я не люблю Путина, потому что он не любит людей. Он не переносит нас. Он презирает нас. Он считает, что мы — средство для него, и только. Что мы — никто. А он — хоть и случайно влезший наверх, но ныне царь и бог, которому мы должны поклоняться и бояться его».

Так и живет в век великой Безотцовщины страна, взращенная матерями и бабушками.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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