«Любители лисичек могут быть спокойны» 1 27.06.2024, 14:10

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Белорусы рассказали, где растут «только лисички», а где массово пошли боровики.

Грибники пожаловались на то, что с приходом летней жары в белорусских лесах к концу июня можно встретить «только лисички». Некоторые любители «тихой охоты» посоветовали «ждать дождей и снижения температуры», настаивая на том, что «в такую жару гриб не растет». Однако, фото- и видеоотчёты заядлых грибников говорят об обратном. Причём делятся пользователи соцсетей не только полными корзинками лисичек, но и подосиновиков и даже сосновых боровиков, пишет telegraf.news.

«Не езжайте за грибами пока нет дождя, все дико сухо!», — категорично заявил один из участников тематического чата белорусских грибников после очередной поездки в лес в Логойский район Минской области и его слова подтвердили как участники обсуждения, так и пользователи других соцсетей.

«Не знаю каким чудом растут грибы, лес очень сухой», — поделилась обстановкой другая любительница «тихой охоты» из Бобруйска.

В свою очередь участники тематической группы «Грибы: Грибные войска Беларуси» в соцсети «ВКонтакте» из Березы Брестской области отметили не самую благоприятную обстановку в лесу для грибов. Тем не менее, даже в условиях жары уйти из леса с абсолютно пустой корзинкой, судя по выложенным после прогулки по лесу фотографиям, не грозит.

Впрочем, если с грибами, которые относят к разряду «благородных» всё достаточно грустно и их в лесах » практически нет», то любители лисичек могут быть спокойны — этих грибов, по словам интернет-пользователей, «достаточно много». Настолько, что фотографиями полных корзинок лисичек уже никого не удивить и их на странице обсуждений стали выкладывать всё реже.

А вот пользователь из Смолевичского района привлёк внимание одногруппников фотографиями целой корзинки сосновых боровиков, которые неожиданно пошли к концу июня, хотя самым активным периодом плодоношения этого вида считается конец августа-сентябрь-октябрь.

«Целью были подосиновики, но неожиданно нарвался на боровики! Очень удивила их массовость в июне месяце. Этот год приносит всё больше и больше сюрпризов!», — с восторгом написал грибник, которому улыбнулась удача в эти засушливые дни.

Фотографиями с полными корзинками подосиновиков поделились грибники, побывавшие на Борисовсом полигоне. Впрочем, и они посетовали на жару и недостаток дождей, а также на то, что «грибы 50/50 с жильцами».

А вот популярный «грибной» блогер, который выкладывает свои видео в TikTok под ником skyforest1 и организует грибные туры по белорусским лесам, в очередном своём видео заявил, что «грибы в лесу есть», причём «на любой вкус» и показал целый ковер из грибов.

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