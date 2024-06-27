«Я понимала, что все эти слова — бред, но мое сердце отказывалось в это верить» 27.06.2024, 14:27

Белоруска влюбилась во француза по интернету, а он оказался обманщиком.

Знакомиться в интернете сегодня не редкость — этим уже никого не удивишь. Однако вместо любви всей жизни можно наткнуться на мошенника, который впоследствии не только разобьет сердце, но и может вытянуть часть накопленных средств. «Зеркало» поговорило с 40-летней белоруской, которая два года назад наткнулась на такого обманщика. Сначала он обещал женщине золотые горы, а потом начал шантажировать интимными фото и видео, вымогая деньги.

«Начал засыпать словами, которых я никогда ранее не слышала»

Валентине 40 лет. Она дважды была замужем, но оба брака распались, потому что бывшие мужья, по словам женщины, ей изменяли. Два года назад она зарегистрировалась на иностранном сайте знакомств. Говорит, что две ее подруги нашли свою любовь именно так и уехали жить за границу: одна — больше десяти лет назад, а вторая — около пяти.

Полагаясь на опыт подруг, Валентина была уверена, что сайт, который ей посоветовали, был исключительно для серьезных романтических знакомств. Но все оказалось совсем не так.

— На сайте знакомств я зарегистрировалась в феврале. На мою страницу стало заходить много мужчин. Один из таких напомнил мне знакомого из детства, — говорит Валентина. — Я зашла к нему на страницу, чтобы посмотреть фотографии. Лайков ему не ставила, сообщений тоже не писала. Спустя некоторое время он сам связался со мной: спросил, как у меня дела, и отметил, что у меня очаровательная улыбка. Так началась моя история с 36-летним французом по имени Луи.

Собеседница вспоминает, что общение развивалось довольно стремительно и уже скоро свелось к очень личным темам. Когда женщина поделилась историей о двух неудавшихся браках и изменах, француз заверил ее в том, что пережил аналогичный опыт.

— Говорил, что когда узнал о предательстве жены — выбросил кольцо в мусорку и порвал все совместные фотографии. При этом постоянно повторял, что сам он — очень верный. Еще подкупило то, что он рассказывал мне о своей крепкой и большой семье, высылал фотографии своих родственников, — говорит Валентина. — Со временем он начал засыпать меня словами, которых я никогда ранее не слышала в свой адрес: говорил, что всегда искал такую, как я, что ему очень нравится мое имя, что он просыпается и засыпает с мыслями обо мне и что моя пятилетняя дочь будет ему как родная.

«Прилетит в мае и сделает мне предложение»

Валентина утверждает, что француз писал ей чуть ли не круглосуточно и очень часто звонил в Telegram. Однажды мужчина высылал ей фотографии своей квартиры и стал описывать, в какой из комнат в будущем будет детская. А через несколько дней обмолвился, что ходил в российское посольство, чтобы узнать, как он может приехать в Беларусь. По словам собеседницы, «он буквально душил своей любовью».

— В целом, умом я понимала, что все эти слова — бред и что что-то здесь нечисто, но мое сердце отказывалось в это верить. Практически через месяц после начала общения Луи стал просить у меня интимные фотографии и видео. Я поддалась на манипуляции и выслала, — признается белоруска. — В ответ он писал: «Валентина, покупай себе новое кружевное белье! Когда я приеду, привезу тебе много красивых комплектов из Франции, куплю тебе браслет, который будет подчеркивать твои красивые лодыжки, а потом — заберу тебя с собой».

Нижним бельем траты Валентины не ограничились. Как-то в разговоре мужчина в очередной раз обмолвился, что готовится забрать белоруску и ее дочь к себе во Францию, поэтому купил большой телевизор, чтобы девочка могла наслаждаться мультиками. А вместе с этим упомянул, что скоро у него будет день рождения и что он тоже любит принимать хорошие подарки.

— Тогда я спросила, что бы он хотел получить. Сначала Луи ответил, что у нас в Беларуси делают очень хорошие часы, — я потратила на них 450 рублей. Потом — что он очень любит красивую одежду, и я купила кожаный ремень за 150, — вспоминает белоруска. — А еще через время сказал, что в нашем Национальном банке выпускают красивые серебряные монеты. На монету я потратила еще 150 рублей. Когда я предложила все это выслать, он отказался. Мол, пусть все будет у меня, а он прилетит в мае на две недели, получит свои подарки и сделает мне предложение.

«Или продолжай снимать дальше, или давай рассчитываться в валюте»

После того как Луи узнал о купленных подарках, он все чаще стал оставлять сообщения Валентины без ответа. А через некоторое время и вовсе пропал. Тогда женщина осознала, что скучает по французу и влюблена уже настолько сильно, что земля буквально «уходила из-под ног».

— Он объявился спустя три недели. Ночью написал мне, что все это время находился в больнице, куда попал из-за ДТП. Мол, его сбил мотоцикл, он сильно ударился головой, был в коме, но чудом выжил, потому что все это время думал обо мне. Представляете? В подтверждение он выслал фотографию в гипсе. Я начала смотреть сводку происшествий в интернете по его местности, но ничего не нашла, — возмущается собеседница. — Это оказалось сказкой про белого бычка. Тогда у меня потихоньку стали открываться глаза.

После этого Луи прислал Валентине сообщение, от которого земля из-под ног у нее ушла уже в негативном смысле. Там было сказано: «Если ты не хочешь, чтобы твои интимные фото и видео попали в общий доступ, или продолжай снимать дальше, или давай рассчитываться в валюте».

— Платить я отказалась. Написала, что он может делать, все, что хочет, но должен понимать, что по международному праву пересылка чужих обнаженных фото и видео означает распространение порнографии и ему может грозить большой срок, — говорит белоруска. — В ответ он написал, что его главная цель была достигнута: влюбить в себя, заставить пройти этот жизненный путь, обрадовать, а потом жестоко разочаровать, увидев при этом мои слезы, боль и страх.

«Не разочаровалась в людях, но поиски жениха-иностранца закончены»

Сразу после Валентина начала перечитывать переписку с Луи и пересматривать фото, которые он ей отправлял. На них собеседница нашла много интересных деталей: на заднем фоне лежал еще один мобильный телефон, рамки с фото были перевернуты, а на некоторых — лежали женские вещи. Тогда белоруска поставила себе цель — выяснить, кем на самом деле является человек, столько времени водивший ее за нос.

— Я связалась с техподдержкой сайта и попросила их проверить подлинность человека, изображенного на фотографии. В ответе техподдержки было написано, что аккаунт пользователя уже заблокирован навсегда, потому что человек оказался не тем, за кого себя выдавал, — вспоминает собеседница.

Валентина была уверена, что молодым мужчиной на фото представлялся его отец. Дело в том, что на аватарке у «Луи» стояло фото, где были изображены три человека: посередине — мужчина в возрасте, слева — молодой мужчина, а справа — молодая женщина.

— Ранее он говорил, что на этом фото он — слева, а посередине — отец, которого он очень сильно любит. Чтобы проверить свою догадку, я познакомилась на этом сайте с еще одним французом и попросила его позвонить Луи по видео, чтобы понять, кто скрывается по ту сторону переписки, — признается Валентина. — После звонка мне подтвердили, что на звонок сразу ответил именно пожилой мужчина с фото.

В итоге Валентина нашла в Facebook настоящую страницу человека, который все это время, как она говорит, «пудрил ей мозги». Оказалось, что мужчина постарше на той самой фотографии профиля — действительно отец молодого человека с фото, прикованный к инвалидной коляске. Узнав об этом, белоруска решила, что он нуждался в любви, уважении и внимании. И именно для этого искал женщину, которая к нему привяжется — чтобы поднять себе самооценку.

В правоохранительные органы Валентина не обращалась. По ее признанию, ей было просто стыдно это делать: она уже взрослая женщина и не хотелось рассказывать, в какой неловкой ситуации оказалась.

— Что я могу сказать сейчас? Раньше я действительно жила мыслями о Луи. Сейчас же все случившееся для меня — просто история, которая научила меня быть умнее и мудрее. Я не разочаровалась в людях, но на этом поиски жениха-иностранца для меня закончены, — подытоживает Валентина. — Личная жизнь пока все еще не устроена. Но ключевое слово — пока. Надеюсь, что все образуется. Другим советую обращать внимание на детали, а если что-то настораживает — сразу прояснять ситуацию, иначе потом будет сложно смотреть на некоторые вещи объективно.

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