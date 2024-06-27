«В Беларуси всегда с медалью тот, у кого папа в исполкоме» 27.06.2024, 14:34

Белорусы возмутились оценкам по блату в школах.

Учителя из небольших городов и поселков Беларуси все чаще жалуются на несправедливость в школьной системе. Сайту Charter97.org стало известно, что руководство школ дает указания тянуть на золотую медаль детей местных «царьков» — председателей колхозов, предпринимателей, чиновников и других представителей местной элиты.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok-аккаунте нашего сайта. Приводим комментарии читателей:

«Это было всегда, я когда в техникум поступала, 19 медалистов сдали первый экзамен на 2, а я, хорошистка, на 5. И прошла по одному экзамену тогда».

«Почему учителя не жаловались, когда их заставили фальсифицировать выборы.. Пошли всходы из прошлой жизни».

«В РБ всегда с медалью тот, у кого папа в исполкоме».

«У меня в группе такой медалист учился. Коля Фурс, привет! Если научился читать».

«Давно известно. Дети видят и знают, кто и как учится. Многим покупают, так и есть».

«У меня дочь тоже говорила, что у них занижали оценки. А тех, у кого родители —предприниматели или начальники, то завышали оценки. А моя дочь все равно поступила на бесплатное отделение в институт».

«Я не удивлюсь, если медали еще и шоколадные».

«Как раньше было, так и здесь. При моем обучении медалисты должны были вести директора и всех учителей в ресторан»

«Наглости нет предела».

«А что, не видно, какие выходят специалисты? Врачи без компьютеров не знают, как лечить».

«Медаль сейчас обесценена. Главное — балл аттестата, а в наше время давали, и никто не знал, кто получал».

«Страна муляжей».

«Почему бы сразу при рождении детям элиты не вручать золотые медали? Зачем тратить время на школу и учителей?»

«Потому что они оказывают безвозмездно помощь школе».

«Липовая страна, половина липовых потом и работает».

«Бардак везде и повсюду. По всей стране, то ли еще будет!»

«Кто хорошо спонсирует — тот и получает».

«Как обычно, а потом тупой врач или мэр выходит», — пишут белорусы.

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