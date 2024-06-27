Синоптики предупредили белорусов о «настоящем зное» в конце месяца 27.06.2024, 14:36

Температура будет на четыре-семь градусов выше нормы.

В Беларуси в конце июня температура будет на четыре-семь градусов выше нормы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БелТА.

«В заключительные дни июня жителей Беларуси ждет настоящий зной. Температурный фон будет превышать климатическую норму на четыре-семь градусов, а очаг высокого давления продолжит удерживать в большинстве районов страны сухую погоду, лишь утром и днем в субботу местами пройдут освежающие летние грозовые дожди. Минимальные значения составят 13−20 градусов выше нуля, а вот с восходом солнца воздух начнет интенсивно прогреваться и на середину дня накал температур достигнет +26-33°С», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 28 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +14…20°С, днем +27…32°С.

В субботу, 29 июня, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +14…21°С, днем +26…33°С.

В воскресенье, 30 июня, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +13…20°С, днем +26…33°С.

«С высоких показателей начнется и центральный месяц лета. Июльское солнце продолжит безжалостно палить и в понедельник, несмотря на ожидаемые дожди, в разгар дня в большинстве районов воздух раскалится до +28−34°С, лишь по юго-западу будет не выше 25−27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В понедельник, 1 июля, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +15…22°С. Днем +28…34°С, по юго-западу +25…27°С.

По предварительному прогнозу, дышать станет легче во вторник, 2 июля, когда дневная температура воздуха понизится до комфортных значений, лишь в восточных районах максимальные значения по-прежнему будут превышать 30-градусные отметки. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +13…20°С, днем — от +20°С по западу до +32°С по востоку.

В среду, 3 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +12…19°С. Днем будет +20…27°С, по востоку — до +29°С.

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