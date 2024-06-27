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Черный июнь для России

  • Александр Коваленко
  • 27.06.2024, 14:41
Черный июнь для России

ВСУ установили рекорд по уничтоженной технике врага.

Как и ожидалось, установлен абсолютный рекорд потери российскими оккупационными войсками в течение месяца спецтехники — 228.

Желание рыть у самой ЛБС и эвакуировать с ЛБС приводит именно к таким результатам.

Завтра будет установлен другой абсолютный месячный рекорд потерь за весь период полномасштабной войны, и это артиллерия. На сегодня показатель — 1 137, в то время как абсолютный рекорд — 1 160.

Контрбатарейная борьба СОУ выходит на новый уровень с получением большего количества БК. Снаряды стали поступать, и это очень хорошо. Очень хорошо и то, что качество контрбатарейной борьбы РОВ ухудшается, что связано как с гаубицами, которые они получают, так и с БК.

До конца месяца вторые позиции по потерям займет показатель автотранспорта и личный состав. Не думаю, что потери автотранспорта в июне 2024 станут у россиян рекордными, равно как и по л.с., но вот вторыми — 146%!

Ожидаемо потери л.с. могут балансировать, при самых скромных ожиданиях, между 34-35 тыс. А вот по автотранспорту превысят 1 600.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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