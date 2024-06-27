Черный июнь для России
- Александр Коваленко
- 27.06.2024, 14:41
ВСУ установили рекорд по уничтоженной технике врага.
Как и ожидалось, установлен абсолютный рекорд потери российскими оккупационными войсками в течение месяца спецтехники — 228.
Желание рыть у самой ЛБС и эвакуировать с ЛБС приводит именно к таким результатам.
Завтра будет установлен другой абсолютный месячный рекорд потерь за весь период полномасштабной войны, и это артиллерия. На сегодня показатель — 1 137, в то время как абсолютный рекорд — 1 160.
Контрбатарейная борьба СОУ выходит на новый уровень с получением большего количества БК. Снаряды стали поступать, и это очень хорошо. Очень хорошо и то, что качество контрбатарейной борьбы РОВ ухудшается, что связано как с гаубицами, которые они получают, так и с БК.
До конца месяца вторые позиции по потерям займет показатель автотранспорта и личный состав. Не думаю, что потери автотранспорта в июне 2024 станут у россиян рекордными, равно как и по л.с., но вот вторыми — 146%!
Ожидаемо потери л.с. могут балансировать, при самых скромных ожиданиях, между 34-35 тыс. А вот по автотранспорту превысят 1 600.
Александр Коваленко, «Телеграм»