Украинский генерал: Россияне сознательно подставили под удар отдыхающих на пляже в Севастополе 3 27.06.2024, 14:55

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Траекторию ракеты изменили.

Российские оккупанты сознательно пошли на изменение траектории ракеты, которая взорвалась над пляжем в Севастополе, понимая, что ставят под угрозу мирных граждан. Об этом сегодня, 27 июня, в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что на оккупированных территориях российские военные прикрываются гражданским населением как живым щитом.

«Точно так же сейчас — военные объекты возле пляжей. Особенно важно, что они демонстрируют этих людей, призывают их туда якобы для отдыха. Предполагают, что наша разведка будут выявлять, что там большое скопление людей, и мы не будем наносить удары по военным объектам. То есть это циничная операция террориста, который прикрывается даже своими гражданами», — сказал Маломуж.

Он отметил, что российские власти не считают жизнь граждан РФ какой-то большой ценностью.

«Они их уничтожают, направляют на фронт, как «живое мясо». Они точно так же их подставляют в Крыму. И еще один момент — пытаются провести информационную операцию и даже на официальном уровне обвинить Украину в терроризме. Помним, Небензя (постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, — ред.) на днях уже рассказывал сказки о том, что якобы мы подготовили террористический удар по пляжу», — сказал генерал.

В то же время он подчеркнул, что ранее Минобороны России заявило, что российские военные переориентировали ракету, которая летела на военный объект.

«Они ее якобы нейтрализовали, уничтожили, она взорвалась. То есть они же сами изменили траекторию ракеты, которая летела на военный объект России, она, соответственно, взорвалась и, конечно, уничтожила российских граждан. Это целевая операция. Они понимали, что ставят под угрозу конкретных граждан, которые отдыхают. Поэтому это их террористическая операция. Они ее сами зафиксировали, теперь уже это как факт документально подтвержден даже — преступление против своих граждан», — сказал Маломуж.

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