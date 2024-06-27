«Ядерный медвежонок» и «шапочка из фольги»: хакеры взломали почту помощника Медведева 27.06.2024, 15:06

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Консультант замглавы Совбеза РФ верит в теории заговора и боится Wi-Fi.

Украинские хакеры команды «Кибер Сопротивление» взломали почту Алексея Заклязьминского, который является помощником заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Часть их переписки опубликовал портал InformNapalm.

Кто такой Алексей Заклязьминский

Исследуя переписки Алексея Заклязьминского хакеры прозвали его «Шапочка из фольги», так как он верит в теории заговора и считает Wi-Fi сети главной угрозой здоровью русских детей». В своей почте он сохраняет «научные» публикации на эту тему, в одной из которых говорится, что под влиянием цифровизации «человеческие детеныши… не воспринимают второго человека как соплеменника».

Проанализировав биографию и переписки Алексея Заклязьминского, авторы материала пришли к выводу, что он консультирует Дмитрия Медведева в сфере образования и науки, а также отслеживает все запланированные мероприятия с его участием.

Кроме того, на его почту регулярно приходят подборки по исследованиям, аналитике и выводам от Института стратегических исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики» (ВШЭ). Особенно большое внимание уделяется Арктике. Из этого следует, что ВШЭ оказывает влияние на формирование политики Совбеза РФ.

Что скрывает почта помощника Дмитрия Медведева

В ходе полномасштабной войны Дмитрий Медведев запомнился постоянными ядерными угрозами в адрес стран Запада, из-за чего получил от авторов материала прозвище «ядерный медвежонок». Он также угрожал, что Европа замерзнет без российского газа. При этом в одной из переписок хакеры обнаружили сценарий диалога, подготовленных помощниками для замглавы Совбеза РФ, в котором жительница только что газифицированного дома Ленинградской области говорит, как же было тяжело физически и дорого отапливать дом дровами и углем.

В сценарии прописано, что перед подключением газоснабжения к дому гендиректор Газпрома в регионе Вячеслав Бузин должен сказать: «Уважаемые Дмитрий Анатольевич (Медведев) и Александр Валентинович (Новак) позвольте подключить дом семьи Калинкиных к сетям газораспределения?». Далее следует реплика замглавы Совбеза РФ: Разрешаем!».

На почте Алексея Заклязьминского также хранились черновики статей, которые готовились для Дмитрия Медведева. Хакеры обратили внимание на правки к статье, в которой подводились итоги 2022 года. Рецензент статьи заявил, что нужно заменить слова «тяжелый год» на «драматический», «жизненную необходимость» на «критическую» и тому подобное.

Кроме того, из почтовой документации Алексея Заклязьминского следует, что Дмитрий Медведев задействован в процессе перевода российской экономики на военные рельсы. Об этом говорят полученные его офисом жалобы руководства «Тульского патронного завода», у которого упали объемы продаж патронов из-за санкций, ведь 85% производства приходилось на экспорт. В связи с этим предприятие просит госструктуры РФ покупать больше патронов.

Также обнаружены рекомендации по субсидированию сотрудников производителя дронов АО «Кронштадт» и предложения Дмитрия Медведева президенту РФ Владимиру Путину по разработке новых образцов стали для брони Магнитогорским металлургическим комбинатом.

Авторы материала подчеркнули, что это маленькая часть массива данных, раздобытых хакерами. Не исключено, что в будущем журналисты смогут опубликовать и другую интересную информацию из почты помощников Дмитрия Медведева.

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