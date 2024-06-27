На белорусско-литовской границе состоялся воздушный бой

На белорусско-литовской границе состоялся воздушный бой1
- 27.06.2024, 15:04
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В нем сошлись дроны пограничников и контрабандистов.
Литовские пограничники перехватили три дрона в Шальчининкском районе из 2 000 пачек контрабандных сигарет. Дроны прилетели из Беларуси, пишет Delfi.lt.
Во вторник вечером сотрудники пограничного пункта в Шальчининкском районе услышали звук дрона, который летел от государственной границы на литовскую сторону. Дрон упал после того, как пограничники применили противодронное устройство.
При осмотре местности пограничники обнаружили дрон, к которому был прикреплен сверток, завернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку. В нем оказалось 700 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой.
Вскоре рядом с этим местом была обнаружена еще одна упаковка с 500 пачками контрабандных сигарет «Минск-Суперслимс» с белорусскими акцизными марками. После этого литовские пограничники подняли в небо дрон, чтобы осмотреть местность.
По результатам осмотра была найдена еще одна упаковка с 750 пачками белорусских сигарет «NZ Gold».