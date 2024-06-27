Лукашисты несут ахинею 5 27.06.2024, 15:25

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Неадекватен не только диктатор.

Лукашенко часто обвиняют в неадекватных высказываниях. Но его подчиненные словно стараются не отставать.

Сайт udf приводит примеры последних месяцев.

Глава администрации Лукашенко: Запад продолжает проект нацистов

Дмитрий Крутой постоянно выступает с заявлениями, после которых хватаешься за голову. И вот новое неадекватное высказывание экс-посла Беларуси в России (сегодня назначен главой администрации Лукашенко — ред.).

На мероприятии в диппредставительстве, посвященном отмечаемому 22 июня Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, Крутой завил:

«Фактически сегодня Запад – это продолжение того самого нацистского проекта, и тут, я думаю, не надо подбирать каких-то даже других слов. Идея превосходства одних народов над другими – Вашингтон, Лондон, мировые центры, как они себя считают, продолжают идти протоптанным давно путем, не видя никого себе равным, пытаются сохранить однополярный порядок колониального типа по выкачиванию ресурсов, будь то природных, будь то людских. Собственно, модель не поменялась особо. Нацизм – самая простая, самая понятная и самая быстрая идеология для внедрения в массы».

О России, напавшей на Украину, Крутой, конечно же, ничего не сказал.

Руководитель Белкоопсоюза: торговые сети должны отчислять проценты «на сельскую торговлю»

Белкоопсоюз десятилетия генерирует убытки и низкое качество торговле на селе только благодаря упрямству Александра Лукашенко, который отказывается ликвидировать фактически государственную монополию.

Руководители Белкоопсоюза уже настолько обнаглели, что недавно председатель правления структуры Инесса Короткевич предложила:

«Была такая мысль, чтобы… проговорить с собственниками некоторых сетей и, заручившись их поддержкой в части того, чтобы сформировать некий фонд отчислений из тех субъектов хозяйствования, осуществляющих торговую деятельность, которые более 50% своего объема оборота формируют в городе, чтобы долю в 1% они отчисляли».

Говоря простыми словами, Короткевич хочет, чтобы другие торговые сети спонсировали Белкоопсоюз.

Министр юстиции: белорусы должны жить по заветам Лукашенко, озвученным на ВНС

Министр юстиции Евгений Коваленко после проведения «Всебелорусского народного собрания» в виде конституционного органа провел встречу с подчиненными в Минске, на которой потребовал, чтобы «основные посылы» из выступления Лукашенко использовались не только госслужащими, но и всеми гражданами — как в работе, так и в повседневной жизни.

Напомним, что Коваленко был назначен министром юстиции совсем недавно – в апреле текущего года. Видимо, так своеобразно чиновник решил проявить свою благодарность и лояльность.

Замминистра образования: белорусское дошкольное образование не имеет аналогов в мире

Александр Кадлубай удивил не только этим оторванным от реальности утверждением. Но и тем, каким образом обосновал свое заявление.

«Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете оценил беларусское дошкольное образование как не имеющее аналогов в мире. Это высочайшая степень признания качества работы всей системы дошкольного образования», – сказал замминистра образования.

После таких слов за белорусское образование становится страшно.

«Депутат палаты представителей»: активность в соцсетях свидетельствует о деградации личности

«Депутат» Ирина Довгало в интервью газете «Звязда» возмутилась:

«Человек сегодня просыпается и первым делом шарит возле подушки смартфон, с которым несколько часов назад засыпал… Я вообще считаю, что если человек излагает свою личную жизнь, до мелочей, на всеобщее обозрение, это свидетельствует об определенной деградации личности».

Многие наверняка бы поспорили с таким утверждением, заявив в ответ, что о деградации личности свидетельствуют скорее такие высказывания.

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