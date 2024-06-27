Две подводные лодки РФ обстреляли друг друга торпедами на Балтике 1 27.06.2024, 15:29

6,764

Что произошло?

ВМФ России недавно провел учебную дуэль с участием дизель-электрических подводных лодок «Новороссийск» и «Дмитров» в Балтийском море. Согласно заявлению информационного агентства ТАСС, в ходе маневров экипаж ДЭПЛ «Новороссийск» выполнил торпедную атаку с использованием практического боеприпаса (без боеголовки).

Сообщается, что экипажи субмарин отработали боевое маневрирование, уклонение от атак противника и повседневную и боевую организации внутрикорабельной службы при выполнении учебно-боевых задач. После торпедных пусков экипажи продолжили плановые боевые учения в Балтийском море.

Анализируя событие обозреватели The Eurasian Times отметили, что учения в Балтийском море проходят на фоне усиливающейся напряженности между Россией и странами НАТО. Недавно Россия попыталась изменить морскую границу в восточной части Балтийского моря, что вызвало новую волну напряженности в отношениях с НАТО.

И хотя в Черном море российскому флоту был нанесен значительный ущерб, ВМФ страны-агрессора продолжает наращивать мощь за счет своих подводных сил.

Это стало очевидным, когда атомная подводная лодка «Казань» посетила Кубу для участия в плановых военных учениях в Карибском бассейне. По пути к месту назначения «Казань» приблизилась к побережью США, из-за чего американцы для слежения за субмариной подняли в воздух противолодочный самолет НАТО P-8 Poseidon.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com