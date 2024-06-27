Две подводные лодки РФ обстреляли друг друга торпедами на Балтике

Две подводные лодки РФ обстреляли друг друга торпедами на Балтике1
- 27.06.2024, 15:29
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Что произошло?
ВМФ России недавно провел учебную дуэль с участием дизель-электрических подводных лодок «Новороссийск» и «Дмитров» в Балтийском море. Согласно заявлению информационного агентства ТАСС, в ходе маневров экипаж ДЭПЛ «Новороссийск» выполнил торпедную атаку с использованием практического боеприпаса (без боеголовки).
Сообщается, что экипажи субмарин отработали боевое маневрирование, уклонение от атак противника и повседневную и боевую организации внутрикорабельной службы при выполнении учебно-боевых задач. После торпедных пусков экипажи продолжили плановые боевые учения в Балтийском море.
Анализируя событие обозреватели The Eurasian Times отметили, что учения в Балтийском море проходят на фоне усиливающейся напряженности между Россией и странами НАТО. Недавно Россия попыталась изменить морскую границу в восточной части Балтийского моря, что вызвало новую волну напряженности в отношениях с НАТО.
И хотя в Черном море российскому флоту был нанесен значительный ущерб, ВМФ страны-агрессора продолжает наращивать мощь за счет своих подводных сил.
Это стало очевидным, когда атомная подводная лодка «Казань» посетила Кубу для участия в плановых военных учениях в Карибском бассейне. По пути к месту назначения «Казань» приблизилась к побережью США, из-за чего американцы для слежения за субмариной подняли в воздух противолодочный самолет НАТО P-8 Poseidon.